Després de portar l’Ajuntament de Torroella a la Fiscalia, el candidat de Més per l’Estartit a la presidència de l’EMD de l’Estartit, Francesc Ferrer, ha reivindicat en la seva presentació, «un debat harmoniós per trobar solucions a la reivindicació econòmica que fa l’EMD de l’Estartit a l’Ajuntament de Torroella».

Ferrer ha reconegut que sobre la taula hi ha un debat econòmic “de xifres astronòmiques acumulades des de l’inici de la creació de l’EMD, 14.500.000 euros”, però ha assenyalat que en cap cas l’EMD vol enfonsar la tresoreria de l’Ajuntament. “Nomes volem que la veritat surti a la llum i que es compleixin les normes, i per això cal diàleg, el diàleg que ens ha faltat amb el govern actual de l’Ajuntament”, ha explicat.

"Diàleg garantit"

En aquest sentit, Ferrer s’ha mostrat convençut que si el PSC guanya les eleccions a Torroella de Montgrí, el diàleg estarà garantit. “Si a l’ajuntament de Torroella governa gent sensata, com es la llista del PSC per Torroella, les coses s’arreglaran i les dues administracions podrem tornar a treballar amb una dinàmica de sumar i no de restar”, ha afirmat.

En el transcurs de l’acte -en el qual hi ha participat el diputat provincial socialista Quim Rodríguez i l’alcalde de Platja d’Aro, Maurici Jiménez- Francesc Ferrer ha explicat que Més per l’Estartit vol fer actuacions “encaminades a la millora del paisatge i dels serveis a les persones per embellir un poble envellit per la manca d’inversions i de pressupost”.

“Hem lluitat i continuarem lluitant perquè l’Estartit rebi el que ens toca. Som molt conscients que hem abandonat la línia de confort de la política tradicional, però cal defensar el que es just”, ha reivindicat. “Les males practiques s’han d’acabar per caminar endavant amb les coses clares, volem seguir treballant mirant el futur amb optimisme”, ha afegit.