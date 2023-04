Compromís per la Bisbal- Junts ha presentat aquest dissabte al vespre la candidatura per a les eleccions municipals, encapçalada per Eva Rovira, en un acte al qual hi ha participat el president del Consell Nacional de Junts, Josep Rull. Un equip de persones que "vol recuperar i donar un nou impuls a la Bisbal en tots els aspectes, com el comerç, la via pública, la seguretat, la imatge i l'esport" i que amb el lema "Tocant de peus a terra", ha elaborat un programa "real i creïble, sense falses promeses", segons ha explicat l'alcaldable.

"La nostra idea és ser un ajuntament proper, a peu de carrer, treballar colze a colze amb la ciutadania, eliminar barreres, perquè no podem oblidar que una administració pública com l'Ajuntament està per donar servei a la ciutadania", ha remarcat la candidata. "El nostre grup és una gran família, en què tant important és el número 1 com l'últim suplent. Som una llista amb molta força, il·lusió, ganes de treballar reals, energia nova i sense filtres", ha afegit.

Durant l'acte s'han exposat propostes programàtiques en matèria de comerç, comunicació, cultura, ensenyament, esports, habitatge, joventut, medi ambient, promoció de la ciutat, serveis socials i via pública. Tenen com a objectiu "afavorir i potenciar el comerç local i l'artesania, impulsar la Bisbal com a destí turístic, treballar per aconseguir la construcció d'un nou institut, resoldre la manca d'infraestructures per a la pràctica esportiva, avaluar la problemàtica de l'habitatge i valorar les possibles solucions, completar l'anella de les vies verdes, habilitar zones d'equipament i esbarjo per a joves i vetllar per la millora en l'atenció i els serveis a les persones de la tercera edat", d'entre altres propostes.

Membres de la llista com Laura Irla, Josep Mª Plaja, Oumayma Chairi, Adrià González i el president Compromís per la Bisbal, Martí Pérez han explicat que volen una Bisbal amb comerç actiu i pròsper, volen activitats en els equipaments municipals i que faci una bona promoció cap a l'exterior. Allargar la mà a les associacions que fan tan gran a la població i que tant l'enriqueixen i respecte a l'Esport, s'han de trobar solucions als problemes d'infraestructures que estan patint grans i petits. Compromís per La Bisbal-Junts vol "un ajuntament proper i accessible, vol un ajuntament a peu de carrer".