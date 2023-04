Denuncien política de la por per evitar que Independents pel Ripollès tingui més llistes

El grup Independents pel Ripollès va presentar-se oficialment dimarts a Ripoll, amb només tres candidats confirmats. L’alcalde de Planoles, David Verge, la de Campdevànol, Dolors Costa, i l’aspirant d’Ogassa, Carles Mercader, van ser els tres mestres de cerimònies d’un acte on també hi era present el president del Consell Comarcal i actor principal d’aquesta nova formació, Joaquim Colomer, que encara no ha fet pública la seva presència a les municipals de maig. Colomer va evitar aparèixer a la fotografia en una posada de llarg on van convidar a altres propostes locals a afegir-s’hi.

Els candidats van confirmar que Les Llosses i Ripoll seran els propers pobles a anunciar llista, i que també han tingut contactes amb persones de Gombrèn, Pardines, Queralbs i altres municipis de la comarca.

Tant Verge com Costa van posar l’accent en la possibilitat de treballar sota un paraigua independent sense haver de témer que no arribin diners als municipis en cas d’aconseguir-ne l’alcaldia. L'alcalde planolenc va fer referència a inversions aprovades al seu poble per un global 1,5 milions d'euros, dels quals el 70 % han sigut aportats per administracions superiors.

L'explicació feia referència a l'acusació que partits convencionals han posat por a candidats pel finançament dels seus Ajuntaments, i que per ara han declinat de formar part d'Independents pel Ripollès.

La campdevanolenca Dolors Costa va posar l'accent en l'aparició de moltes candidatures que utilitzen una marca blanca que pot semblar independent, però que a l'hora de la veritat estan vinculades a Junts, ERC o PSC "perquè s'avergonyeixen de fer-ho amb el partit", com és el cas del seu rival local, Sumem per Campdevànol. A més va sentenciar que malgrat haver-se presentat per aquest partit, "Junts m'ha posat molts problemes durant tot el mandat, i no hi he trobat mai a ningú que m'hi hagi donat un cop de mà".

Independents pel Ripollès vol congregar persones que hagin sentit desafecció per les sigles, i que així tinguin llibertat per criticar els partits convencionals. Carles Mercader va voler desvincular-se de la diatriba dreta-esquerres. Tampoc van mostrar-se declinats en un sentit clarament independentista, tot i afirmar el seu compromís amb el país i la llengua catalana.