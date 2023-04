Esquerra Republicana de Palafrugell ha presentat aquest dissabte a les persones que formaran part de la candidatura encapçalada per Mònica Alcalà i Marc Casanovas per les eleccions municipals del mes de maig. Durant l'acte, que va tenir lloc al Porxo de les Peixateries, es van donar a conèixer les vint-i-una persones que aniran al capdavant de la llista, a més de les deu persones suplents.

La llista pretén ser el punt de partida d'un nou cicle d'Esquerra a Palafrugell, un nou equip format per persones de diferents entitats i associacions, representatiu de la població, i que des de la seva vessant professional i personal treballen per confegir un projecte per tot Palafrugell que donarà resposta a les necessitats del municipi. Com a principals incorporacions al projecte republicà hi ha el tècnic i assessor de Medi Ambient, Marc Casanovas (2), la mestra i directora de l'escola bressol Ca la Tulita, Raquel Dalfó (3), el pilot de marina mercant, Carles Farrarons (4), el comunicador Jordi Plaja (6), la psicòloga Melissa Arsic (7), el taxista i activista Fadel El Asei (8), la farmacèutica Mireia Casteys (9) i l'empresària Isabel Rey (10). Continua al nou equip l'actual regidora de Benestar Social, Civisme i Mediació i Habitatge, Roser Massaguer (5).

Regidors de l'actual govern del consistori, com l'alcalde de Palafrugell entre el 2019 i el 2022 i actual tinent d'alcalde, Josep Piferrer (20) i la regidora d'Infància i Joventut i Polítiques d'Igualtat, Mònica Tauste (21), tanquen la llista del proper equip.

La cap de llista, Mònica Alcalà, ha assegurat que "és un equip implicat i plenament entregat pel compromís de treballar pel bé del municipi, amb la seva diversitat professional i la suma de l'experiència de cada un de nosaltres. Presentarem un projecte que posa a tots els palafrugellencs i palafrugellenques al centre de les nostres accions".

El número dos de la llista, Marc Casanovas, explica que presenten "un equip nou, jove, amb ganes, il·lusió, esperança, visió de futur i amb aire fresc de veritat".Destaca que "hem vingut a fer política municipal, posant el benestar de les persones al centre" i que són "l'única llista que aposta per un lideratge femení i volem proclamar la primer alcaldessa de la història de Palafrugell. Perquè el feminisme no només el tenim en el discurs, sinó que el practiquem, el 60% de la nostra llista son dones".