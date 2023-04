Els socialistes blanencs han anunciat que volen fer que el sector cultural de la ciutat sigui un dels motors econòmics de Blanes, i per aquesta raó, han anunciat diferents propostes que inclouran en el seu programa. “Blanes té un sector cultural molt potent i amb moltes possibilitats, els artistes, artesans, músics o el teixit associatiu és d’una gran riquesa i cal aprofitar-ho per fer-ne un dels motors econòmics de la ciutat i un pol d’atracció més enllà de la temporada turística” ha explicat l’alcaldable dels socialistes, Jordi Hernández.

“La primera de les coses que cal posar sobre la taula és que la regidoria sigui només de cultura, cosa que ara no és així. Cal també dotar de més recursos humans i econòmics l’àrea i que el Consell Municipal de Cultura, que ara està aturat, torni a funcionar a ple rendiment” ha afirmat Hernández. “També cal fer un diagnòstic i un pla de manteniment i dinamització dels espais culturals existents per aprofitar-ne tot el potencial, que ara mateix encara té possibilitat de creixement”.

El PSC de Blanes creu que la cultura forma part indissociable del patrimoni i progrés de Blanes i que, per tant, és molt important que els artistes de Blanes puguin ser visibles en un directori o catàleg juntament amb els seus treballs o les seves exposicions. “Cal també una agenda cultural que arribi a tota la població, es podria editar trimestralment i fer arribar a tota la ciutadania i comerços. També proposem fer un viver d’artistes o que hi hagi un projecte municipal d’un mercat i exposicions permanent durant tot l’any d’artesans i artistes que comptin amb el suport de l’Ajuntament per a la distribució de les seves creacions seguint el model de “La Volta” que s’ha fet a la ciutat de Girona” ha comentat el candidat socialista de Blanes.

Finalment, els socialistes s’han compromès a revisar les ajudes i subvencions al teixit cultural «perquè arribin a més entitats i siguin més fàcils de demanar», també a estudiar l’accés de totes les associacions de la ciutat a l’ús dels equipaments culturals amb una reducció del cost i la creació festivals lligats a la cultura i als artistes blanencs com un festival de cinema, un festival de música urbana i un festival que uneixi l’art i les flors aprofitant que Blanes és vila florida.