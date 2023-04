El candidat del PSC a l’alcaldia de Salt; Joan Martín, té el projecte de crear un cos de serenos que contribuiria a la millora de la seguretat nocturna al municipi i a donar servei als ciutadans. “En un context de preocupació ciutadana per l’increment dels fets delictius, aquesta figura nocturna -amb la qual hi hauria una relació de proximitat a cada barri- seria, sens dubte, molt ben acollida pels ciutadans, tal com ja ha succeït en les ciutats d’Espanya on s’ha posat en marxa un servei similar”, ha explicat Joan Martín. Entre les funcions d’aquest nou cos hi hauria la vigilància del bon estat de l’espai públic i l’acompanyament de persones en horari nocturn i en circumstàncies diverses. També, el trasllat immediat de qualsevol incidència de seguretat als cossos policials, així com als serveis sanitaris en cas d’accident.

A més, Joan Martín ha explicat que el programa d’implantació dels serenos “tindria una segona vessant, de caràcter social, ja que funcionaria, a la vegada, com un projecte social d’ocupació per a majors de 45 anys aturats de llarga durada”. Eleccions i burocràcia El servei de serenos funciona des del 2019 a Santa Coloma de Gramenet i des de fa poc més d’un any a Cornellà, on el servei rep el nom de Servei d’Observació Nocturna (SON). A totes dues poblacions l’experiència ha estat un èxit i el seu servei estrella és l’acompanyament de persones al carrer en l’horari nocturn, que sol·liciten des de persones que entren a treballar molt d’hora fins a noies que tornen de festa. “Més enllà de contribuir al bon funcionament de la ciutat comunicant desperfectes i incidències, el sereno acompanya al carrer a les persones que ho requereixen en diverses situacions durant la nit”, ha explicat el candidat socialista, “per exemple, si tenen sensació d’inseguretat, si estan desorientades, o si tenen mobilitat reduïda o són gent gran que han de sortir als centres de salut o a la farmàcia”. Joan Martín ha assenyalat que amb la figura del sereno, “la millora pel que fa la tranquil·litat del ciutadà a la nit és radical” i aquest és l’efecte que busca el PSC. “Volem que Salt sigui una ciutat on els veïns puguin sentir-se molt més segurs i a gust i la creació del cos de serenos estem convençuts que donaria un tomb, de veritat, a les sensacions dels veïns a les nits”, ha afirmat. “D’altra banda, per més que resulti lamentable haver de fer un plantejament en aquests termes, el cert és que amb aquest servei s’incorporaria també una millora dels recursos que la ciutat desplega en l’espai públic pensant en prevenir situacions de violència contra les dones”, ha afegit. Serà que venen eleccions? La preocupació per la seguretat ciutadana va portar el PSC de Salt a organitzar el passat mes de febrer la jornada El futur de la seguretat, que es va fer al Museu de l’Aigua de la localitat per donar a conèixer entre els regidors i candidats socialistes de les comarques gironines algunes de les fòrmules d’èxit que porten temps aplicant alguns ajuntaments socialistes de l’àrea metropolitana de Barcelona, com són Cornellà de Llobregat i Santa Coloma de Gramenet. A Cornellà de Llobregat, els serenos van fer 1.500 actuacions en el seu primer any de servei, i el 19 % van ser acompanyaments al carrer, sobretot a dones. L’any 2021 hi va haver a Santa Coloma prop de 35.000 actuacions dels serenos, entre elles 1.153 acompanyaments de persones, malgrat la pandèmia.