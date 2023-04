El Front Nacional de Catalunya es presenta a les eleccions municipals a Girona. La candidata és Mercè Costa Viñas, mestra i "apassionada de la seva ciutat".

Els objectius de la formació són posar "més patrulles de policia" i ser "inflexibles amb aquelles persones que cometin algun delicte i rebin alguna ajuda de l'ajuntament". També volen potenciar "la catalanitat" i la promoció de "la llengua, la cultura i les festes tradicionals catalanes".

Ocupacions

Consideren que cal prendre "mesures en contra de les ocupacions analitzant cas per cas les situacions" i assenyalen que es presentaran com a acusació particular "en tots els casos d'agressions tant en ciutadans com en agents de policia".

També volen dotar els CAP "dels equipaments mèdics que hi manquin", promoure "estils de vida saludables, potenciant camins i rutes per caminar, córrer i anar en bicicleta" i afirmen que lluitaran "perquè el transport públic de Girona, actualment molt deficient, pugui arribar a tots els gironins i a tota la demarcació, fent especial èmfasi en l'estació de tren de l'aeroport i el tramvia d'Olot i la Costa Brava".

Es mostren disposats a aconseguir reduir "els tràmits burocràtics, especialment en l'obertura de negocis" i a donar ajudes a propietaris per rehabilitar edificis i immobles per fer de Girona "una ciutat més agradable i cuidada".