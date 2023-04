Tarek Cheriha serà l’alcaldable d’En Comú Podem a Salt en les pròximes eleccions municipals que se celebraran el 28 de maig. El candidat, que es presenta per primer cop, ha estat presentat aquest matí per la diputada de la formació al Parlament, Jess González. Cheriha ha explicat que «és un orgull haver nascut al Marroc i haver crescut a l’escola La Farga de Salt, on m’han inculcat uns valors comunitaris que avui impregnen la nostra candidatura». El candidat ha dit que «volem un gir progressista i d'esquerres enfront de les polítiques conservadores de l'actual equip de govern». I sobre el programa polític ha destacat polítiques «per garantir el dret a un habitatge digne, uns serveis socials que arribin a tothom, la lluita contra la segregació escolar i construir uns serveis públics amb una perspectiva metropolitana».

Tarek Cheriha té 27 anys, és graduat en Ciències Polítiques i de l'Administració per la UdG, amb màster de Polítiques Socials per la UAB i màster en Govern i Administració Pública per la UCM. Va iniciar el seu activisme tan bon punt va començar a la universitat dins de l’àmbit estudiantil, destacant la seva participació en l'Associació d'Estudiants de Ciències Polítiques i de l'Administració (AECPA) com també ostentant càrrecs de representació estudiantils. Actualment, és activista en pro del dret a l'habitatge, com també en l'antiracisme i en la lluita contra la segregació escolar en els diferents espais de la societat civil organitzada de Salt. En l'actualitat, exerceix de Tècnic d'Habitatge a l'Oficina Local d'Habitatge de Salt.

Per altra banda, Anna Portillo serà la segona de la llista i Rony López el tercer. Portillo té 25 anys i és llicenciada en Ciències Polítiques i de l'Administració per la Universitat de Girona i López té 23 anys i és estudiant de l'últim any del Doble Grau en Dret i Ciències Polítiques i de l'Administració a la Universitat de Girona.