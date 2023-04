El candidat del PSC a l’alcaldia de Salt, Joan Martín, estableix com una prioritat l’arranjament dels parcs infantils del municipi. És per això que proposa una línia d’acció "prioritària" que permeti un manteniment responsable dels espais on juguen els nens i nenes de Salt. “No ens podem permetre que les zones d’oci infantil puguin ser perilloses per als infants”, defensa Martín.

Aquest pla comptaria amb les brigades municipals perquè es puguin arreglar els desperfectes de les zones infantils actuant des del primer avís. “No pot servir l’excusa de que “ho trenquen tot” per no arreglar-ho per part de l’ajuntament”, afirma el candidat socialista, davant d’aquesta responsabilitat municipal.

Partida anual

Aquesta actuació tindria una partida pressupostària anual que garanteixi que es porten a terme les reparacions i manteniment necessaris perquè els parcs i zones infantils estiguin en bon estat.

"Deixadesa"

Per Martín, la situació actual dels parcs infantils és la de la "deixadesa d’un equip d’alcaldia que ha ignorat el manteniment necessari". Pel socialista a Salt, hi ha parcs en una situació "lamentable", com per exemple el de la Massana, on "no s’ha fet cap intervenció durant tota la legislatura". Joan Martín també vol que les zones infantils siguin inclusives i intergeneracionals.

L’objectiu és convertir els parcs en llocs atractius per saltencs i saltenques de totes les edats i accessibles per persones de totes les condicions.