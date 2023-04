l'exdegà de la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona, Lluís Mundet, formarà part de la candidatura de Junts per Catalunya a Girona, que encapçala Gemma Geis, i ocuparà el lloc 26 de la llista. Geis ha celebrat la incorporació d’una persona del perfil de Lluís Mundet “amb l’expertesa i coneixement que té sobre turisme en un moment determinant en què caldrà dissenyar el model que volem per la ciutat”. “El turisme de l’any 2023 no és el mateix que el del 2019, han canviat els hàbits, però també la necessitat de plantejar un model sostenible ajustat a les noves realitats mediambientals”, ha apuntat Geis, que ha considerat que la “visió àmplia” de Mundet amb gestió, planificació i desenvolupament sostenible “seran claus en el disseny i la proposta de Junts per Girona”.

Per la seva banda, Lluís Mundet ha remarcat que se suma a la candidatura perquè els eixos principals del projecte “construir una ciutat connectada, amb valors i talent, són també tres àmbits rellevants, de molta actualitat i traslladables a l’hora de definir el model de turisme que volem per Girona”. Per Mundet, la ciutat ha de fer una aposta per un model de turisme “sostenible, de qualitat, diversificat, vinculat a la cultura i que tingui present les persones”. En aquest sentit, Mundet ha considerat que “cal involucrar la ciutadania en la definició d’aquest model pel tal que hi vegin un retorn, un impacte positiu, del turisme en la ciutat i en la vida de la gent”. Currículum de Lluís Mundet Lluís Mundet (1966) exerceix actualment de professor titular a la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona a l’Àrea de Geografia Humana i és membre del Laboratori Multidisciplinar de Recerca en Turisme (LMRT). És Llicenciat en Filosofia i Lletres (Geografia i Història) per la Universitat Autònoma de Barcelona i doctorat en Geografia per la Universitat de Girona. Des del curs 1998 imparteix la seva docència a la Facultat de Turisme i, des del curs 2002, col·labora amb els estudis de postgrau del centre impartint la seva docència al European Master in Tourism Management (únic Màster Erasmus Mundus sobre turisme que hi ha a la Unió Europea), el Màster en Direcció i Planificació del Turisme, i el Màster en Turisme Cultural, del qual és el seu coordinador des de l’any 2014. Va ser el Degà de la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona durant dos mandats, del 2004 fins el 2012. Universitats internacionals També ha impartit docència a diverses universitats internacionals i en els darrers anys ha dirigit diversos Projectes de Cooperació Interuniversitària (PCI) de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional i Desenvolupament (AECID) sobre turisme rural, ecoturisme, turisme i arqueologia i turisme com a instrument de desenvolupament econòmic sostenible. Ha treballat pel Banc Interamericà pel Desenvolupament (BID) com avaluador extern del Projecte de Dinamització i Sostenibilitat del Turisme en el Baix San Francisco (Brasil, 2014-2015), ha publicat en les principals revistes acadèmiques sobre turisme i és coeditor de la Revista Iberoamericana de Turismo (RITUR) iniciativa de la UdG i la Universitat Federal d’Alagoas (UFAL) al Brasil. Fora de la docència i la investigació, Mundet va ser membre del Consell d’Administració del Patronat de Turisme Costa Brava Girona entre els anys 2004 i el 2012.