La directora i guionista de cinema Carla Simón anirà de número 10 a la llista de Junts a les Planes d'Hostoles a les eleccions municipals del 28-M. Simón s'ha sumat al projecte que lidera Pablo Odell i ho farà com a independent. En una piulada, afirma que l'il·lusiona "el projecte de poble ple d'idees dissenyades per incloure'ns a tots i totes". "Tinc la certesa i la confiança que liderarà amb rigor, intel·ligència i respecte", assegura. Per la seva banda, Odell explica que coneix la directora d'"Alcarràs" des de fa molts anys, que és veïna del poble i que ha decidit per iniciativa pròpia sumar-se a Junts.

"L'hem vist créixer, l'hem anat seguint i gaudint amb ella els seus èxits", assegura. Odell relleva l'actual alcalde del municipi, Eduard Llorà, al capdavant de Junts. A través també de les xarxes, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ho ha qualificat com una "excel·lent notícia" i el diputat del partit Salvador Vergés ha agraït a Simón la seva implicació "amb aquest petit gran poble garrotxí".