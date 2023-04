Girona En Comú Podem considera que cal augmentar els recursos de la Policia Municipal i millorar les condicions de treball així com les retribucions, per millorar el dia a dia de la plantilla i també la proximitat del servei a la ciutadania. La candidata, Eugènia Pascual, s’ha reunit, recentment, amb dos membres del sindicat SIP-FEPOL.

Per En Comú Podem, és" evident que el model tradicional ha quedat obsolet i el model de policia de proximitat constitueix el paradigma més actual".

Per tal que la Policia Municipal pugui centrar mirada en aquesta proximitat, en l’anticipació i l’anàlisi de conflictes de convivència i inseguretat, "cal dotar el cos de tots els recursos necessaris." per aconseguir "un cos de policia municipal del segle XXI. Aquests recursos s’haurien de destinar a una millora i actualització de les instal·lacions, a un augment de les retribucions i també del nombre d’efectius". Això faria possible que els agents s’apropessin més a la ciutadania, coneguessin la realitat dels barris i enfortissin la prevenció, asseguren des de la formació.

Equips de policia de barri

Girona En Comú Podem proposa la creació d’equips de policia de barri que tinguin les tasques estructurades, amb patrullatge planificat i preventiu amb capacitat d’anticipació. L’organització del treball ha de contemplar un sistema de recollida i sistematització de la informació i les dades. Així mateix, Girona En Comú Podem aposta per elaborar un Pla Local de Seguretat i Prevenció, i un Pla de Convivència que contemplarien mecanismes de participació ciutadana.

Segons els comuns, eEls dos membres del sindicat policial van explicar a Eugènia Pascual que, malgrat que Girona és l’onzena ciutat de Catalunya en nombre d’habitants, el sou de la policia local està en el lloc 18è. “Cobren entre 200 i 300 euros menys que altres poblacions similars o més petites, com Figueres, Blanes o Lloret”, van denunciar. Pel que fa a la “greu mancança d’efectius”, asseguren que caldrien entre 20 i 40 incorporacions noves “per estar en situació d’equilibri”. “Si bé a Europa es recomana que hi hagi un ràtio de 2,1 agents per cada 1.000 habitants, a Girona estem en una ràtio d’1,3”. També van denunciar que les instal·lacions del carrer Bernat Bacià estan obsoletes i que “la futura nova comissaria de Santa Eugènia és fum perquè ha quedat a mitges i, si estigués acabada, no hi hauria efectius pera fer-la funcionar”.