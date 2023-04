Junts per Salt ha presentat aquest divendres al vespre la candidatura per a les eleccions municipals del 28 de maig, que lidera Robert Fàbregas (Salt, 1978). Un equip “jove, renovat i amb talent” que afronta el repte de “fer possible el canvi a Salt”, segons ha explicat l’alcaldable. Junts aspira a guanyar “per millorar la seguretat i la neteja i per potenciar la cultura, l'educació i l'esport”.

"Fa molt temps que treballem, que escoltem a la gent i tenim ganes de recuperar la vitalitat del municipi i l’orgull de ser de Salt. Per això cal un canvi i us presentem la nostra aposta pensada en la idea del lema Estimem Salt. El nostre projecte de present i futur passa per Salt 50 anys, just ara que celebrem el 40 anys de la nostra independència", ha destacat el candidat. Fàbregas ha mostrat l'ambició de ser el "partit del canvi a Salt. I estem preparats i preparades per fer-ho possible amb molt d’esforç i dedicació". Fàbregas és educador social de professió i des de fa deu anys director de Les Bernardes, Espai de Cultura Contemporània. És escriptor i cofundador de l’editorial saltenca Edicions del Reremús, a més de vicepresident de la Fundació Angelus Novus. A la llista, l’acompanyen per aquest ordre Adrià Martín, Mireia Valentí, Jordi Subils, Fanny Carabellido, Judit Dalmau, Àngels Casellas, Mary Delgado, Jordi Gamell i Josep Comamala, entre els deu primers de la candidatura.