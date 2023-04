Gent de Quart ha recollit gairebé 250 propostes de veïns del municipi al llarg de les reunions i sessions participatives que ha fet la formació en les últimes setmanes. En aquestes trobades s'ha parlat de diferent temes, com l'educació, la seguretat o la gent gran i hi han participat al voltant de 200 persones. A més, la formació també s'ha reunit amb veïns de diferents sectors del municipi, per poder saber les seves necessitats. Ara, el grup estudia la viabilitat de totes les propostes presentades.

«Des de Gent de Quart volem fer un programa el més integrador possible. Estem convençuts que el canvi és possible, i respondre a les necessitats de la gent de Quart és qüestió de voluntat: moltes de les demandes dels veïns i veïnes no impliquen una despesa econòmica important. Es poden dur a terme amb un equip de govern proper, transparent i rigorós amb els recursos públics», explica l'alcaldable de la formació, Ferran Rodero. Amb aquestes 250 propostes «hem organitzat grups de treball per identificar les que són prioritàries i elaborar un programa electoral realista, factible i que permeti recuperar el Quart que volem».