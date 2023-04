El vicealcalde i alcaldable per Esquerra Republicana a Girona, Quim Ayats, està convençut que "perquè la ciutat faci un salt endavant necessitem un govern que entengui els reptes de futur i fomenti les potencialitats de Girona”.

El candidat republicà va fer aquesta afirmació durant la taula rodona ‘La Girona que pren el relleu’ que va tenir lloc ahir al vespre al Modern, i que va comptar amb la presència d’Astrid Camprubí i Hernández, CEO d'Aqtiva Data Tech; Laura Vall-llosera i Casanovas, professora i investigadora de la UdG; i David Sabaté i Culubret, fundador de TothomWeb.

L’acte, organitzat per Esquerra, va reflexionar sobre els reptes i les respostes de la generació que està prenent el relleu a la ciutat. “Girona té el potencial per adaptar-se als nous temps i protegir la qualitat de vida dels gironins i gironines”, assegura l’alcaldable Quim Ayats, que avança que “la ciutat haurà de modernitzar-se en diversos aspectes per respondre millor als nous reptes”.

“No podem actuar de la mateixa manera que fa uns anys, perquè tot ha canviat. I respondre de la mateixa manera significa equivocar-se, significa no entendre els canvis viscuts. A escenaris nous, les respostes han de ser noves. Hem de tenir noves idees, nous instruments, noves eines i noves receptes”, defensa l’alcaldable Quim Ayats.

Durant la taula rodona ‘La Girona que pren el relleu’, Ayats va avançar que els propers anys seran clau per preparar la ciutat pels nous temps. “Girona pot ser encara més oberta i dinàmica. Ara està en joc posar les bases del futur de la nostra ciutat, amb una nova visió que tingui en compte els nous models de negoci, la digitalització, la nova mobilitat, les ciutats sostenibles, entre d’altres”, va explicar l’alcaldable republicà.

“Girona no pot viure d'inèrcia. Podem posar una marxa més. Tenim l'ambició de fer-ho per seguir avançant. Hem d’avançar i construir la Girona que ve”, va concloure Ayats.