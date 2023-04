Junts per Girona vol crear una distinció anual per fer un reconeixement a les persones que facin servir el català en el seu contingut a plataformes digitals, com ara TikTok, Youtube, Instagram o Twitch, entre d’altres, i beques per a l’ús comunicatiu de la llengua catalana. Ho ha anunciat aquest dissabte la candidata de Junts per Girona, Gemma Geis, en una roda de premsa en què també ha detallat que s’impulsarà un cicle de trobades amb influenciadors i creadors de contingut que comuniquen majoritàriament en català, donant a conèixer aquells gironins influenciadors i creadors de contingut entre els joves de la ciutat.

L’objectiu d’aquestes propostes és incrementar l’ús del català a les plataformes digitals “un dels llocs en què hi ha una reculada més destacada de la llengua” i especialment dirigida als joves. “El canvi d’hàbits de consum audiovisual entre aquest col·lectiu ha tingut un paper destacat en aquesta davallada de l’ús del català, possiblement per la falta de productes i referents en la nostra llengua”, ha apuntat Geis que també ha detallat que per aquest motiu “les mesures estaran enfocades a incidir en espais i productes que més consumeixen els joves, com ara les xarxes socials, els videojocs i el sector audiovisual”.

Geis ha recordat que a Girona hi ha centres formatius i culturals, coneixement “i talent per fer aquesta aposta decidida pel català: tenim la incubadora de videojocs del Modern, graus en desenvolupament de videojocs a la UdG i també influenciadors i influenciadores que ja han ajudat a estendre el català entre els joves”.

Estudi dels usos lingüístics

Per disposar de dades sobre l’ús del català a la ciutat, i poder planificar així polítiques lingüístiques municipals, una de les primeres mesures que es posaran en marxa serà encarregar un estudi sobre els usos lingüístics a la ciutat de Girona “que ens permeti tenir un mapa més detallat dels usos del català i actuar en base a la realitat que ens donen les dades”, ha apuntat Geis.

Entre les mesures de la proposta de Junts per les eleccions del 28-M també n’hi ha que incideixen en altres àmbits a banda del digital, com ha detallat la candidata número 3 de la llista, Núria Riquelme. Entre d’altres, s’activaran eines perquè “tothom qui vulgui aprendre la llengua tingui tots els mitjans per fer-ho, perquè que el català sigui una llengua viva és cosa de tots i totes, i l’Administració local ha de posar les eines per normalitzar la llengua en el dia a dia, fer-la atractiva i, sobretot, útil”. En aquest sentit, Riquelme ha explicat que es reforçarà el conveni amb el Consorci de Normalització Lingüística perquè hi hagi més formació, més curos en català a tots els nivells o suport en correcció lingüística; o es potenciaran les classes de català gratuïtes per a tots els nouvinguts i la resta de la ciutadania.

Clàusules lingüístiques

També es preveuen mesures dins de l’administració, com ara incloure clàusules lingüístiques en la contractació pública de productes i serveis per fomentar i normalitzar l’ús de la llengua catalana; es promourà la música en català en els actes organitzats per l’Ajuntament de Girona, tal com es va fer per les Fires i Festes de Sant Narcís; o s’inclourà l’atenció en llengua de signes catalana en els principals actes públics i declaracions institucionals. A les mesures de foment del català, Junts també hi inclou campanyes informatives, de sensibilització i de suport a la formació a comerços i empreses perquè reforcin el català en la seva atenció al client; reforçar el programa DinamiCat -un espai per promoure la millora del nivell de comprensió oral en l’àmbit laboral-; o el reforç de llaços amb municipis de la Catalunya del Nord i de l’Aran, a més de promoure agermanaments amb municipis de parla occitana.