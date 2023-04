«Parlar de reptes és sempre un exercici complex. L’obligació que tenim des de les institucionsés detectar les tendències i les realitats emergents com a una única fórmula per aprofitar les oportunitats i així poder-nos anticipar al futur». Aquestes van ser algunes de les primeres paraules que l’alcaldable de Junts per Olot, Pep Berga, va comentar dimecres en l’acte de presentació del seu projecte de ciutat per a les eleccions municipals.

Berga opta a la reelecció a l’alcaldia d’Olot amb bona part de l’equip de govern que l’ha acompanyat durant aquest mandat, però alhora també amb algunes novetats. En aquest sentit, en els primers llocs de la llista de Junts a l’Ajuntament d’Olot s’hi incorporen dues persones: una vinculada al món sanitari i l’altra vinculada al món social. La infermera i actualment responsable d’innovació de la Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa, Neus Domènech, entra a formar part de l’equip de Junts per Olot, on també s’integra Vanessa Catalan. Enginyera Tècnica Agrícola, Catalan és cofundadora i presidenta de l’Associació TEA Garrotxa (Associació de Familiars de persones amb TEA de la Garrotxa).