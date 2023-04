Eugènia Pascual, candidata a l’alcaldia per Girona En Comú Podem, s’ha reunit recentment amb dos membres de l’AMPA del Col·legi Verd i també amb la seva directora, Montse Font. És la primera d’una sèrie de reunions que l’espai polític vol fer amb escoles públiques de Girona amb l’objectiu de determinar les necessitats i propostes de la comunitat educativa gironina. La principal queixa del Col·legi Verd és la manca de recursos per al manteniment de l’edifici, construït fa prop d’un segle. Es tracta mancança que depèn de l’Ajuntament de Girona, recorda la formació.

Pel que fa a la manca de recursos municipals per al manteniment al Col·legi Verd, quan hi ha una necessitat d’actuació no s’envia personal específic per intervenir sinó que s’acumula a les tasques generals de les brigades municipals. Així mateix, si bé l’escola es va pintar fa tres anys, van haver de passar 17 anys. Ara, gràcies al fons europeu Next Generation podran millorar la inèrcia tèrmica de l’edifici i canviar les finestres que donen al carrer Joan Maragall, una necessitat que ve de lluny. Una altra mancança respecte al pati de l'escola és que “han anat traient arbres i és un espai molt dur”. Esperen que amb l'ampliació projectada cap als terrenys del costat, quan desaparegui la Clínica Girona, pugui remodelar-se l'espai i fer un entorn més natural.

Girona En Comú Podem aposta per augmentar els recursos destinats al manteniment de les escoles i també per pacificar els seus entorns. Considera que cal promocionar un transport públic eficient i adequar vies segures per a la circulació d’infants, bicicletes i patinets elèctrics. També cal ampliar les zones verdes dels entorns de les escoles.

Un Projecte Educatiu per Girona

Girona En Comú Podem torna a posar sobre la taula un Projecte Educatiu de Ciutat que entén l’educació com "una activitat transformadora present durant tota la vida i que, per tant, engloba aspectes socials i actua en tots els espais". Les principals línies estratègiques d’aquest projecte educatiu són millorar i enfortir la cohesió social per acabar amb la segregació escolar, disposar l’espai públic al servei de l’educació; apostar per una educació que doni respostes als reptes de futur i potenciar el treball en xarxa entre els diferents agents educatius.

Girona En Comú Podem identifica com a elements clau del procés educatiu i de la ciutat els valors del respecte, l’accés a la informació, la sensibilitat per la pluralitat, l’ús d’espais compartits, la qualitat educativa i el sentiment de pertinença. El Pla aposta per la participació, la justícia social i la democràcia a través de la coresponsabilitat de tots els agents socials.