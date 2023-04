Junts per Girona ha registrat a la Junta electoral la candidatura per les eleccions municipals del proper 28 de maig formada per 27 candidats i 5 suplents. La llista la integren persones de diferents perfils professionals, sectors, barris i edats amb l’objectiu de desenvolupar el projecte de ciutat de talent, connectada i amb valors que proposa Junts. Entre d’altres, hi ha candidats del món sanitari, farmacèutic, empresarial i de l’emprenedoria, de l’associacionisme, l’educació, la innovació, l’esport, la cultura, l’economia, la música, la universitat, el sector alimentari, el tecnològic o del món del dret, i d’edats compreses entre els 23 als 78 anys.

La llista l’encapçala la candidata Gemma Geis, professora i investigadora a la UdG i exconsellera de Recerca i Universitats de la Generalitat. El metge digestòleg, Xavier Aldeguer, ocuparà el segon lloc d’aquesta llista, en què també hi ha la periodista i comunicadora Núria Riquelme com a número 3. Els actuals regidors d’Urbanisme i Activitats, Lluís Martí, i d’Hisenda i Règim Interior de l’Ajuntament de Girona, Ma Àngels Planas, seran els números 4 i 5 de la candidatura encapçalada per Gemma Geis. Els seguiran la infermera, psicòloga i membre de la Junta del Col·legi d’Infermers i Infermeres de Girona, Sílvia Bosch (núm. 6); l’advocat i membre del grup de voluntaris Dret de Defensa Girona, Albert Carreras (núm. 7); l’economista i auditora Mercè Garcia (núm. 8); i l’empresari del sector carni i auditor de qualitat, Jordi Utiel (núm. 9). També en formen part Mercè Rigau Garcia-Gascó (núm. 10), professora de música i compositora;