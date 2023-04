Diferents propostes i plantejaments per a la ciutat de Girona s'han posat aquesta tarda sobre la taula en un debat entre quatre candidats de les principals forces polítiques que opten a l’alcaldia de la ciutat. Sota el títol «En joc, el futur de Girona» s'ha passat de puntetes, sense posar massa èmfasis, per diferents temes. Dels candidats anunciats, no hi han assisit l’alcaldable de Ciutadans, Camino Fernández, ni el d’Ara Girona, Carles Ribas. Així, el debat ha comptat amb només dos alcaldables: Sílvia Paneque (PSC) i Quim Ayats (ERC), ja que Gemma Geis (Junts) i Lluc Salellas (Guanyem) han cedit el testimoni a Lluís Martí i Cristina Andreu, respectivament.

Un dels temes que es va tractar va ser el de l’urbanisme. En aquest sentit, Quim Ayats ha proposat «actualitzar el pla urbanístic» que fa més de vint anys que està en vigor. Els altres candidats han estat d’acord amb el que exposava Ayats i Lluís Martí ho veu com una «una qüestió clau» tot i que creu que «s’ha de trobar el consens necessari per al pla d’ordenació urbanístic municipal». En la mateixa línia, Cristina Andreu ha apuntat que «caldria una revisió de la ciutat amb un gran consens» a part de suggerir «pacificar» diferents indrets de la ciutat, com plaça Catalunya. També Sílvia Paneque veu oportú «una segona onada de recuperació patrimonial», però ha exposat que «les grans reformes urbanístiques s’han de treballar» tenint en compte diferents aspectes com el canvi climàtic.

De fet, els candidatshan estat d’acord amb molts dels aspectes que es van tractar, tot i que cadascú tenia una visió diferent per on enfocar el tema en un futur. Per això, han coincidit en reduir l’emissió de CO₂ a partir d’aparcaments dissuasius o la zona de baixes emissions. Un altre «punt clau» per Martí, que segons Paneque «té un gran potencial» si es decideix anar cap al camí de la «sostenibilitat i la digitalització». En aquest apartat, Andreu feia propostes més com un «millorar les modalitats de transport connectiu».

Un altre dels temes en el qual han coincidit ha estat en la necessitat d’habitatges a la ciutat. «Cal seguir amb la rehabilitació de l’habitatge», ha dit Ayats, mentre que Andreu proposava «destinar sols per invertir en habitatge de protecció social». Durant el debat també s'han tractat altres temes com la cultura, l’economia o el turisme.