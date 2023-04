La plataforma ciutadana Girona x Girona i el partit Aliança Catalana han trencat la coalició i la llista de l’advocat i exregidor de Girona Quim Oliva es presentarà en solitari a les eleccions municipals del 28 de maig. Oliva ha lamentat que el partit de la regidora de Ripoll Sílvia Orriols decidís retirar els set membres que tenia a la llista pràcticament 24 hores abans del termini per presentar la candidatura a la Junta Electoral. Quim Oliva ha hagut de córrer per omplir els forats de la llista que havien quedat buits. Segons Oliva, el seu plantejament liberal i el seu posicionament «més moderat» en un tema com el de la immigració que no pas el d’Aliança Catalana han provocat el trencament.

Quim Oliva que va intentar, sense èxit, unir-se a la formació Ara Girona que encapçala el també exregidor Carles Ribas, havia fet públic el pacte amb Aliança Catalana a finals del mes de febrer. Quim Oliva i Girona x Girona s’uneixen amb Aliança Catalana i Sílvia Orriols per les eleccions