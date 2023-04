36 municipis ja saben qui manarà perquè només tenen una llista

Quan falta un mes per a les eleccions municipals, trenta-sis municipis gironins s’estalviaran la precampanya i la campanya. Segons les llistes publicades de forma provisional ahir al Butlletí Oficial de la Província (BOP), són les localitats on només hi ha una candidatura, i on per tant, més enllà de la participació, el cap de llista té l’alcaldia assegurada.

Els partits que, a hores d’ara, tenen més alcaldies garanties són Junts i ERC, amb quinze cadascuna. En el cas de Junts, governaran a la Vall de Bianya, Maià de Montcal, Sant Ferriol, Sant Jaume de Llierca, Avinyonet de Puigventós, Masarac, Vilanant, Albons, Bellcaire, Palol de Revardit, Sant Julià del Llor i Bonmatí, La Pera, Ger, Molló i Brunyola. En la majoria de casos, es presenten amb les seves pròpies sigles, però en alguns ho fan a través de llistes afins (marca blanca), que són les de Compromís Municipal.

Pel que fa a ERC, té guanyades d’entrada quinze alcaldies més: Tortellà, Cabanelles, Cantallops, El Far d’Empordà, Espolla, Fortià, Garriguella, Ordis, Sant Llorenç de la Muga, Vilamacolum, Bàscara, Camós, Madremanya, Cruïlles i Llanars. En alguns casos es presenta amb les seves pròpies sigles, mentre que algunes llistes són de marca blanca, Acord Municipal.

Els socialistes, per la seva banda, tenen garantida l’alcaldia de Sant Miquel de Fluvià, mentre que la resta de municipis on només hi ha una llista són independents:Argelaguer, Vivim Mieres, Som Montagut i Oix, Darnius (en aquest cas, el partit forma part la xarxa Tots per l’Empordà), i Rupià.

De tota manera, hi hauria més localitats amb una sola candidatura si no fos perquè el PSC ha optat per fer com en anteriors ocasions i, en municipis de llistes obertes (i que per tant en fan prou amb presentar només una persona), ha optat per presentar candidatures amb gent que anteriorment havia format part de llistes socialistes d’altres punts de Catalunya, com Santa Coloma de Gramenet o Sant Boi de Llobregat.

A l’extrem contrari, els dos municipis que compten amb una major quantitat de candidatures són la capital, Girona, i Blanes, amb tretze cadascun. També se’n presenten onze a Lloret de Mar, deu a Figueres, Salt i Castelló d’Empúries, així com nou a Santa Cristina d’Aro i Platja d’Aro. En aquest darrer cas, però, se n’hi podria sumar una més, ja que Centrem denuncia que per un error de la Junta Electora la seva candidatura no ha estat inclosa, però que hi hauria de ser.