El número 3 de la llista de Valents a Salt, Miguel Ángel Monge, ha denunciat que Vox ha utilitzat les seves dades sense consentiment per a presentar-lo com a número 6 a la candidatura de Vidreres. Davant d’un requeriment de la Junta Electoral, que l’ha informat que el seu nom i dades constaven a les dues candidatures, Monge ha assenyala en un escrit que “en cap moment” ha signat cap document amb Vox, ni ha manifestat la seva intenció de formar part de la seva candidatura. “El meu compromís polític es troba únicament amb el partit Valents, i desitjo continuar formant part de la seva candidatura a la circumscripció de Salt”, assenyala Monge en l’escrit que ha fet arribar a la Junta Electoral. “Espero que aquest aclariment sigui suficient per dissipar qualsevol malentès o confusió que hagi pogut sorgir en relació a la meva participació en la candidatura electoral, sol·licitant la meva retirada immediata de la circumscripció de Vidreres de la candidatura de Vox”, conclou Monge.