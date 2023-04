El partit Activa Vidreres, liderat per Lluís Campmajó, va presentar la seva candidatura amb un acte celebrat el divendres al Teatre Casino del municipi de Vidreres.

L’acte va permetre conèixer de prop als integrants de l’equip i va iniciar-se amb les intervencions dels 5 primers candidats de la llista, Lluís Campmajó, com a capdavanter, seguit per la Maria Delinger, en Pere Petit, la Marta Cuesta i la Virginia Fernàndez.

Campmajó explicar que “per dur a terme les solucions a les problemàtiques hem anat a buscar els i les millors de cada camp”.

Activa Vidreres encara no ha fet públic el seu programa electoral perquè ha centrat els seus esforços en escoltar els diferents barris del municipi i trobar les persones adients per dur a terme les millors solucions, diu la Maria Delinger. Ara bé, va desvetllar els seus grans eixos: mobilitat sostenible, salut, benestar social, família i esport, barris, atenció a la ciutadania i habitatge.

Per la seva banda, en Pere Petit va fer incís amb la sostenibilitat com a eix transversal de totes les accions que es duran a terme en els diferents camps, com energia, comerç, mobilitat o habitatge, entre d’altres.

“Som un poble amb un potencial enorme, i això cal que ho aprofitem tots i que siguem tots els que creiem en aquest canvi. I això que us estem comentant ja ho tenim treballat”, va afirmar Petit.

Marta Cuesta va afegir que “hem de tendir a la igualtat d’oportunitats i, per tant, hem de garantir que vivim on vivim podem gaudir d’uns bons serveis bàsics d’aigua, enllumenat, espais on poder socialitzar i crear comunitat familiar”. Així mateix, Virginia Fernàndez va explicar que “des d’Activa apostem per una educació i una criança lliure i respectuosa, on les famílies es puguin sentir acompanyades i validades”.