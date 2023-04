Junts per Santa Coloma de Farners va presentar el divendres al vespre la candidatura per a les eleccions municipals del pròxim 28 de maig, encapçalada per Carme Salamaña, en un acte que va tenir lloc als Jardins de la Casa de la Paraula. La candidata a l’alcaldia va explicar que és una llista formada “per dones i homes de perfils i professions molt diversos, però que comparteixen l’estima pel municipi i la voluntat de fer brillar de nou Santa Coloma de Farners com a capital de comarca”.

“Tenim idees, projecte i persones que volen treballar en positiu per construir la Santa Coloma de Farners del futur. Creiem que fa falta més diàleg i consens i ens comprometem a fer-lo possible”, va subratllar Salamaña. “Volem revitalitzar la ciutat com a capital de la comarca de la Selva, promocionar el turisme de natura i esports a l’aire lliure i reimpulsar el nostre comerç”, ha explicat l’alcaldable, que va afegir que “mantenir la neteja viària, les zones enjardinades en bon estat, o fomentar la rehabilitació de cases abandonades i façanes són elements clau per aconseguir dinamitzar i revitalitzar” el municipi.