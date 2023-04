L’Associació d’empresaris Roses-Cap de Creus va reunir aquest dijous al vespre a l’hotel Terraza, els candidats a l’alcaldia de Roses amb representació municipal, en el primer debat de les eleccions del 28 de maig. Al debat “La Roses del futur” hi van participar Sílvia Ripoll (Junts per Roses–Compromís Municipal), Joan Plana (ERC-SOM-Acord Municipal), Josep Maria Martínez (PSC-CP), Fèlix Llorens (Gent del Poble de Roses-Tots Empordà), Pere Gotanegra (Lliures per Roses-ARA PL) i Manuel Escobar (PP). El candidat de Ciutadans, Samuel Menacho, no hi va participar per motius personals.

La finalització del projecte del Front de mar, la possible construcció d’un parc eòlic marí, la millora de la neteja i de la mobilitat al municipi, la problemàtica de la falta d’habitatge, els apartaments turístics il·legals i el top manta van ser algunes de les qüestions que van debatre els candidats. A partir d’aquest debat, l’Associació d’empresaris s’ha ofert per organitzar reunions entre els associats i els candidats per conèixer amb més detall les seves propostes i ja ha rebut les primeres peticions en aquest sentit d’alguns dels caps de llista. El president de l’entitat, Miquel Gotanegra, va demanar durant la seva intervenció als alcaldables que quan siguin a l’ajuntament i decideixin sobre temes que afecten el sector que els tinguin en compte. Gotanegra va recordar que els empresaris del municipi donen feina a més de 4.500 treballadors.