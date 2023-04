La candidata de Junts a l'alcaldia de Girona, l'exconsellera Gemma Geis, admet la "pressió" d'una tasca que passa per mantenir el llegat de Carles Puigdemont en forma de lideratge del seu partit a una ciutat que no només és capital de província sinó bandera de l'independentisme.

"La pressió hi és perquè ets humil, si fossis cregut no tindries pressió ni estaries nerviós", assenyala Geis en una entrevista en què puntualitza que aquesta tensió de tota manera és present "sempre" i que la fórmula per superar-la és "intentar fer-ho tan bé com sigui possible".

La candidata sap de la dificultat d'un projecte que va néixer de la necessitat quan l'escollida inicialment per encapçalar la llista, Assumpció Puig, va anunciar la renúncia per "batalles internes de partit".

Tot just faltaven dos dies per a l'octubre i Junts va haver de reinventar la seva proposta per succeir Marta Madrenas, relleu de Puigdemont després d'un breu parèntesi de mes i mig d'Albert Ballesta i que va anunciar fa un temps que renunciava a la reelecció.

Gemma Geis té ara aquesta missió de mantenir el partit al capdavant d'un ajuntament que va ser socialista durant 32 anys fins a la victòria de Puigdemont.

Una de les claus tindrà a veure, a més de amb el resultat de les urnes el 28 de maig, amb els pactes posteriors i, aquí, Geis ho té clar: "Sóc independentista i la meva prioritat és fer un govern independentista a la ciutat".

D'aquest plantejament polític puntualitza però que només ho contempla si és compatible amb la gestió del dia a dia i subratlla sobre això d'aquest pragmatisme que ella va entrar al Govern de la Generalitat amb un president que no era del seu partit i ho va fer comprometent-se" en un moment de molta dificultat".

«Em va enamorar el president Puigdemont quan era alcalde»

"A mi em va enamorar el president Puigdemont quan era alcalde i la capacitat que tenia per visionar una ciutat. Per mi és el mateix, no hi ha camí a la independència sense la gestió del dia a dia, és aquesta combinació la que m'autoimposo", assenyala.

Amb 174 candidatures a la província, veu un partit "fort". "Estem musculats", afegeix i precisa que se sent amb "optimisme i treballant, que l'optimisme es regenera quan treballes".

Girona es beneficiaria de la seva experiència a la Conselleria d'Investigació i Universitats, que va deixar amb la sortida de Junts del Govern, i advoca per una mirada "a quinze o vint anys vista que ha de ser absolutament combinable amb el dia a dia".

"Em presento per gestionar el dia a dia, però també per transformar la ciutat"

"Em presento per gestionar el dia a dia, però també per transformar la ciutat", un projecte que té l'urbanisme, "importantíssim", com un dels seus eixos, un àmbit en què Gemma Geis, professora de Dret Públic de la Universitat de Girona, és experta.

Sobre això, subratlla que les societats han d'adaptar-se al canvi climàtic i preparar-se "per a ciutats amb temperatures molt altes" on "els parcs han de ser refugis climàtics".

"Molta gent no té segones residències, un 30% no té vacances i jo em vaig comprometre a ser responsable de 103.000 vides", indica en referència als habitants de Girona, "pensin el que pensin i votin el que votin".

Per tot això compta amb un equip format per experts en les diferents potes del projecte com Silvia Bosch, "que és infermera i psicòloga" i que vincula a una proposta de crear una regidoria de Benestar Emocional".

Un altre repte de Girona és el futur Hospital Trueta i el seu camp biomèdic, i per això compta com a número 2 amb el digestòleg Xavier Aldeguer, relacionat amb la companyia biotecnològica GoodGut, de la qual va ser director mèdic fins a la seva adquisició pels laboratoris Hipra.

"Amb la sequera, segurament ha faltat capacitat de planificació uns mesos abans"

Per a l'assumpte de la sequera, també aposta per la investigació, "el millor pla de contingència", i per la prevenció: "Fa un any ja era una necessitat evident i crec que, quan veus que es pot produir aquest problema, cal actuar abans, segurament ha faltat capacitat de planificació uns mesos abans".

La perspectiva de gènere o la defensa de la llengua formen part també del programa elaborat per conservar aquesta hegemonia que va arrencar amb la victòria electoral de Puigdemont el 2011, va seguir de la mà de Ballesta i Madrenas i, ara, es torna a posar a prova.