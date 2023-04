Guanyem Girona ha presentat aquest matí al parc del Migdia les trenta-set persones (27 titulars i 10 suplents) que conformaran la llista de la formació de cara a les pròximes eleccions municipals. L'alcaldable, Lluc Salellas, s'ha mostrat «orgullós» de les candidates i candidats que ajuntat el seu partit. «La llista representa bé la Girona més propera amb el dia a dia dels veïns, la Girona diversa i preparada per afrontar els reptes de present i futur que acumula la ciutat», ha dit.

Entre els candidats, destaca el xef del restaurant Can Xapes criat a Santa Eugènia i actualment vivint a la Devesa, Lluc Quintana, que serà l’encarregat de tancar la llista. En aquestes posicions simbòliques, Guanyem també hi ha situat la veïna de Domeny Eli Muñoz que s’ha distingit pel seu activisme per fer una ciutat accessible. Finalment, el més jove de la llista, amb 21 anys, és Jan Vives, director de l’esplai de Sant Pau, implicat en el moviment estudiantil de la ciutat i veí de Sant Ponç.

De número 12 Guanyem incorpora la doctoranda en història de la literatura i veïna de l’Eixample Irene Quintana, i de 13 l’advocada i activista pels drets del Sàhara, Wahba Ahmed i també veïna de l’Eixample. La militant independentista i educadora social al Pont Major Carla Costa (11), i el metge Josep-Maria Sirvent (14), de la Devesa, són dos noms que Guanyem ja havia anunciat prèviament.

També formen part de la llista Ángel Fernández ‘Nene’ (15), professor de la UdG i activista pels drets del poble gitano i veí de les Pedreres, Roser Maeso (16), membre de l’equip de gerència de la UdG i veïna de la Devesa, Ferran Casaponsa (17), gestor cultural implicat als Diables de l’Onyar, Glòria Sanz (18), professora de llengua catalana i veïna de Montilivi o Àngel Madrià (19), director de l’editorial Gavarres i veí del Barri Vell.

La llista segueix amb la presència de l’arquitecta i veïna del Barri Vell Olga Muñoz (20), el físic i membre de l’espai LGTBi i veí de Sant Narcís Enric Stern (21), la comerciant i veïna de Girona est Belén Soilán (22), el professor d’institut i veí de Sant Narcís Marc Daunis (23) i també Anna Crous (24), presidenta de l’AFA de Pericot i tècnica de Medi Ambient.

D’altra banda, entre les deu persones suplents que tanquen la llista hi ha els qui han estat regidors de Guanyem Girona i no repetiran en aquest mandat: Xevi Montoya, Dolors Serra, Pere Albertí, Laia Pèlach i Xevi Villarreal així com les també exregidores del PSC i de la CUP respectivament Meli Barbero i Ester Costa. Finalment Carles Serra, doctor en antropologia social a la UdG, Miquel Blanch, exdirector de l’escola d’adults i Pau Gálvez, membre de l’Espai LGTBi completen el llistat de suplents.

Des del desembre Guanyem ja havia anunciat els deu primers noms de la llista que acompanyarà l’alcaldable Lluc Salellas. Es tracta de l’experta en habitatge i actual regidora, Cristina Andreu, la jurista Amy Sabaly, l’expresident d’Òmnium Gironès Sergi Font, la filòloga Queralt Vila, el químic Sergi Cot, la sindicalista Gemma Martínez, la comerciant Sílvia Aliu, l’activista per la cultura popular Isaac Sànchez i l’exalcalde de Salt Xavier Corominas.