La plataforma Gironins pel Canvi ha celebrat un acte aquest matí per definir punts del programa electoral del PSC de cara a les eleccions municipals del 28 de maig. En total, s'han organitzat nou taules per treballar diferents àmbits: Drets Socials, Cultura, Esports, Medi Ambient, Seguretat, Promoció Econòmica, Ciutadania, Gestió Pública i Model de Ciutat. En cada taula hi han participat una quinzena de persones i amb el conjunt de les taules han sortit desenes de propostes per incorporar en el programa electoral del PSC.

La candidata de la formació, Sílvia Paneque, ha participat en la clausura de la jornada de treball que s'ha celebrat a l'escola Eiximenis. Durant el seu discurs ha destacat que «la llista que represento té com a funció principal portar el canvi a Girona i això vol dir iniciar un nou projecte ara que el de Junts ha arribat a la seva última etapa». Durant la seva intervenció, l’alcaldable ha reivindicat l’impuls que van suposar els governs socialistes per a Girona i ha afirmat que la política «exigeix seriositat, transparència, intel·ligència i dedicació». Precisament, pel que fa a la dedicació, s’ha mostrat sorpresa pels candidats «que ara floreixen de cop». Paneque ha lamentat que a Girona hi ha hagut una pèrdua de vida molt important. «Aquests dies hem conegut una enquesta que parla de com la gent creu que la neteja ha empitjorat a Girona i l’abandonament de l’espai públic en molts llocs és evident», ha explicat. A l'acte també hi han participat la catedràtica d’Història de la UdG Anna Maria García i l’escriptor i columnista Antoni Puigverd. Garcia ha valorat la figura de Paneque com «la millor candidata i qui pot ser la millor alcaldessa pel coneixement detallat de la ciutat i de les necessitats concretes de cada barri». García ha explicat que per governar una ciutat «la qüestió és tenir un projecte real que permeti prioritzar i decidir què cal fer a cada lloc». En aquest sentit, ha explicat, «quan parla de la ciutat, Sílvia Paneque no divaga en cap moment perquè té clars els principis bàsics». Per la seva banda, Antoni Puigverd ha fet referència al lideratge de Sílvia Paneque com «un lideratge femení, de l’acolliment, la trobada, el respecte, de teixir relacions i relligar, que és fonamental avui dia a Girona» pel fet que la ciutat, igual que Catalunya, surt d’una etapa de confrontació. Puigverd també ha valorat de manera positiva «la transversalitat d’edats i orígens» que observa al voltant del projecte del PSC en aquests moments.