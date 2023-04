De les 713 candidatures que s’han presentat a les eleccions municipals del 28-M (segons els llistats provisionals publicats fa uns dies al Butlletí Oficial de la Província), n’hi ha 212 que estan encapçalades per dones. Es tracta, doncs, d’un 29,7%, una xifra que suposa un increment mínim respecte els comicis de 2019, quan el percentatge de dones alcaldables va ser del 26,74% a les comarques gironines. Així doncs, la conclusió és clara: malgrat els esforços dels últims anys per integrar la dona en la vida política, les posicions de màxim lideratge encara estan ocupades, majoritàriament, per homes.

Per partits, el que més candidatures ha presentat a les municipals és ERC, amb 182 llistes a Girona, de les quals 60 estan liderades per dones. Això suposa un 32,3%, una xifra lleugerament superior a la mitjana. Els republicans han confiat en dones per encapçalar algunes de les llistes a les principals ciutats de la demarcació, com Figueres (on presenten Agnès Lladó), Palafrugell (Mònica Alcalà) o Sant Feliu de Guíxols (Sílvia Romero), entre altres. ERC ha experimentat un important creixement d’alcaldables femenines respecte els anteriors comicis, ja que el 2019 el percentatge de llistes republicanes encapçalades per dones va ser només del 25,28%.

El segon partit amb més candidatures, a molt poca distància d’ERC, és Junts, que n’ha presentat un total de 174, de les quals 51 tenen una dona al capdavant. En aquest cas, es tracta d’un 29,3% (una xifra pràcticament igual a la mitjana), i igual que passa amb ERC, ha apostat per un lideratge femení en algunes de les principals localitats de la província, com la capital, Girona (on Gemma Geis pren el relleu d’una altra dona, Marta Madrenas), i altres capitals comarcals com Santa Coloma de Farners (Carme Salamaña), la Bisbal d’Empordà (Eva Rovira) o Ripoll (Manoli Vega). En aquest cas, el percentatge d’alcalcaldables dones de Junts és exactament el mateix que fa quatre anys.

En tercer lloc hi ha el PSC, que finalment va presentar 129 llistes, de les quals 38 porten una dona al capdavant, el que suposa un 29,45%. Tot i que en alguns casos es tracta de candidatures de llistes obertes (és a dir, que només es necessita una persona per a presentar-s’hi), en d’altres sí que hi ha dones socialistes que aspiren a liderar alguna de les principals localitats de la província, com Sílvia Paneque a Girona, Raquel Gallego a Palamós o Beatriz Ventura a Santa Coloma de Farners. Fa quatre anys, els socialistes gironins van presentar un 25,44% de dones com a caps de llista, de manera que en aquest cas també s’ha experimentat un lleuger creixement.

A continuació es troba la CUP, que ha presentat 40 candidatures (exactament les mateixes que el 2019) de les quals n’hi ha 14 amb lideratge femení (una més que en els últims comicis), de manera que el seu percentatge de dones alcaldables se situa en un 35%, essent el més elevat entre els partits que més llistes presenten. Entre les candidates cupaires a les principals locals hi ha Jana Soteras a Banyoles, Alba Solés a la Bisbal o Cristina Sibina a Salt, entre altres.

El PP, amb 23 candidatures i només dues llistes encapçalades per dones (Àngela Domènech a Figueres i Ana María Vilà a la Jonquera), és el partit amb un percentatge més baix de lideratges femenins: només un 8,69%.

En canvi, en el cas de Ciutadans, el percentatge es dispara fins al 44%, tot i que en aquesta ocasió només ha confeccionat 9 llistes a la província, quatre de les quals estan liderades per dones: Camino Fernández a Girona, Rebeca López a Vilafant, Cristina Rosell a Santa Cristina d’Aro i María Dolores Fernández a la Jonquera.

Els comuns, per la seva banda, compten amb 19 llistes, de les quals n’hi ha quatre d’encapçalades per dones (Eugènia Pascual a Girona, Cristina Simó a Sils, Marta Arcas a Santa Cristina i Asunción Fernández a Castelló d’Empúries). Significa un 21%.

Per la seva banda, Independents per la Selva presenten 5 candidates i Tots per l’Empordà sis alcaldables dones.