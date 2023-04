Esquerra Republicana de Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró va presentar ahir al vespre la candidatura per les properes eleccions municipals del 28 de maig. En un acte que va aplegar 100 persones a la plaça Sitjar de Castell d'Aro, es van presentar les persones que formen part de la llista, així com alguns dels eixos amb els quals voldran seguir treballant pel proper mandat.

L'actual regidora al consistori, Montse Rovira, tornarà a encapçalar una llista "transversal, plural i paritària". "És una llista formada per persones amb perfils diversos amb la voluntat de treballar des de diverses perspectives per continuar transformant Castell-Platja d'Aro", va remarcar.

Rovira també va exposar algunes de les accions que volen impulsar basades en les transformacions verda, social, democràtica i feminista: "Volem treballar per la millora de la mobilitat de vehicles i persones i impulsar línies d'ajudes a la mobilitat sostenible. Apostem per impulsar polítiques a l'àmbit educatiu i esportiu, així com treballar en la transformació de l'administració pública per apropar-la a la ciutadania". "En relació amb la transformació feminista apostem per polítiques adreçades a dones emprenedores o per la incorporació de la perspectiva de gènere a les polítiques municipals", va afegir.

La candidata republicana va incidir en altres àmbits en els quals volen continuar apostant: "Volem continuar treballant amb el desenvolupament de Pla Estratègic de Turisme que aposta per un turisme inclusiu i respectuós. També per una vil·la educadora en salut i basada en un disseny urbà fàcil, accessible, segur i estimulant i que aposti pel foment de l'esport i l'activitat física".