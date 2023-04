L'actual alcaldessa de Bordils, Montse Pou, optarà a la revalidar el càrrec en les eleccions del 28-M. Pou ha presentat l'equip que l'acompanya en un acte que ha tingut lloc aquest dissabte a la tarda, sota el lema "Ganes de poble". "Sumem experiència i ganes: com a govern des de l'Ajuntament hem treballat per gestionar el dia a dia, però també executant el nostre programa, millorant el desenvolupament del poble i l'atenció a les persones que hi viuen", ha remarcat. "Ho hem fet amb rigor, oferint serveis de qualitat, reduint a zero el deute de l'Ajuntament, ampliant l'oferta cultural, social i educativa del poble, millorant equipaments municipals i espais de la via pública", ha afegit.

"Volem treballar tenint en compte la gent i les entitats del poble, i també col·laborant amb els pobles veïns. Seguirem posant el focus en les polítiques socials i l'atenció a les persones, i en la protecció del nostre entorn", ha avançat Pou. La candidata ha recordat que "el patrimoni, la qualitat de vida i la vida al poble són valors que hem treballat per preservar. Bordils ha crescut, però no ha de perdre l'essència del que és i del que som". Sobre la candidatura, Pou ha explicat que està formada per "persones molt vitals, implicades, amb bona visió del poble de Bordils i amb ganes de treballar". "Homes i dones amb esperit crític, i voluntat de servei públic, a qui considero molt bones persones, amigables i un tarannà conciliador però ferm", ha assenyalat.