Adrià Lamelas, candidat a l'alcaldia pel PSC, ha presentat avui un pla de reconversió urbanística per a tot el municipi de Lloret de Mar. La proposta busca renovar el paisatge urbà de la localitat i fer-la més atractiva tant per als seus habitants com per als turistes.

El candidat socialista ha explicat que, amb aquesta proposta, es podrà donar una nova vida a molts espais de la vila. “Volem fer un rentat de cara a tots els barris de Lloret perquè necessitem que els veïns i veïnes del nostre poble es tornin a sentir orgullosos del lloc on viuen. Lloret rep milers de visitants cada any i el nostre objectiu es que, a partir d’ara, totes les persones que ens visitin vulguin fotografiar el nostre poble perquè llueix, no perquè està brut i deixat”, ha explicat Lamelas. El PSC presentarà 110 llistes a Girona, 38 més que a les eleccions de 2019 La proposta del Partit Socialista inclou també la millora dels espais públics i la creació de zones verdes i d'oci per a les famílies. Així mateix, també es preveu la millora de la mobilitat urbana, amb la creació de carrils bici i la millora dels transport públics. “A banda de fer una bona repassada a tots el mobiliari urbà de tots els barris, també renovarem íntegrament el passeig de fenals, i convertirem el Parc de Can Buc en espai interactiu i educatiu que permeti als veïns, veïnes i visitants conèixer i comprendre la natura i la biodiversitat d’aquest entorn”, ha comentat el candidat. Sobre el casc antic de Lloret, Lamelas ha volgut destacar que millorarem l'accessibilitat i la il·luminació de tota la vila per fer-la més atractiva, segura i acollidora. A més a més, pacificarem espais com el passeig de Lloret perquè creiem que els pobles i les ciutats han de ser per les persones, però som conscients que caldrà construir pàrquings dissuassoris i vies alternatives capaces d’absorbir el tràfic que rebem durant la temporada alta”. Compte enrere cap al 28-M: totes les dates clau de les eleccions municipals a Girona La proposta de reconversió urbanística de Lloret de Mar respon a la necessitat de modernitzar i humanitzar el municipi i fer-lo més agradable per a tothom de forma sostenible mediambientalment i econòmicament. "Volem el Lloret que ens mereixem, una vila moderna, segura i acollidora per als seus habitants i visitants", ha conclòs Lamelas.