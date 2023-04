El PSC vol clonar l’«estil Illa» entre els seus alcaldables

Si funciona, no el toquis i, si és possible, reprodueix-lo. És la filosofia que impera al PSC, amb un engranatge electoral que ja treballa a tot drap amb vocació, segons admeten des de la cúpula, de «replicar l’estil de Salvador Illa» entre els seus alcaldables, 129 dels quals a les comarques gironines. Si el seu tarannà va servir per guanyar els comicis catalans del 2021, també pot, al seu entendre, ser la clau perquè els socialistes tornin a pujar a dalt de tot del podi en unes eleccions municipals en les quals s’han fixat el repte de governar a les quatre capitals de província. És per això que s’arremanguen per intentar clonar-lo a nivell territorial.

El PSC nomenarà l'arquitecta Olga Felip i Ordis comissionada per a l'Agenda 2030, si guanya les eleccions a Girona «La nostra marca està forta, però nostre líder també», presumeixen a la sala de màquines del carrer Pallars de Barcelona, que asseguren que els seus quadres s’han acabat «amarant» de la manera d’exercir del líder del partit. La projecció ascendent de les sigles, la consolidació d’Illa com a cap de l’oposició a Catalunya i les mesures estrella que el president Pedro Sánchez encapçala des de la Moncloa són el còctel amb què jugarà el PSC en el seu propòsit de guanyar el 28 de maig. Però, a què es refereixen quan parlen de l’«estil Illa»? Es tracta, asseguren, de prioritzar una actitud dialogant, d’evitar estirabots, fugir d’estridències i de lluir perfil institucional i capacitat de gestió i de pacte. I, a nivell discursiu, adoptar algunes de les expressions que encapçala, com la d’erigir-se en garant de la «política útil» i insistir en la «mà estesa» al rival o incloure com a leitmotiv del seu projecte el propòsit de generar «prosperitat» i garantir «protecció» per a la ciutadania. Es tracta de tòtems que formen part del cos argumental d’Illa i als quals es traurà punta juntament amb les propostes anunciades pel Govern en àmbits com el de la vivenda. El PSC presentarà 110 llistes a Girona, 38 més que a les eleccions de 2019 L’exportació del «modus operandi» d’Illa, asseguren, no s’ha institucionalitzat dins del partit, sinó que, veient que ha donat resultats per consolidar-se com a primer partit a Catalunya, els candidats prenen nota per replicar-lo, cada un des de la seva pròpia idiosincràsia, a escala municipal per obtenir el màxim rèdit el 28-M. El PSC dona màxima importància a aquestes eleccions, ja que consideren que es tracta del trampolí per acostar-se a la presidència de la Generalitat quan arribin els pròxims comicis catalans. «El nostre projecte és de país i estem construint un projecte sòlid per arribar al Govern. Però per a això primer hem de treballar poble a poble i ciutat a ciutat», va argumentar la vice primera secretària de l’Àrea d’Organització i Acció Electoral del PSC, Lluïsa Moret, en el balanç de llistes presentades que va fer dimecres. Les expectatives que tenen els socialistes és de «creixement dins i fora de l’àrea metropolitana».