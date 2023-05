Fem Cassà ha recollit diferents propostes en el seu programa electoral, entre les quals destaca reforçar la neteja i el manteniment general del municipi, ampliant els recursos que s'hi destinen. El cap de llista de la formació, Pau Preses, assegura que ha tingut la percepció de deixadesa en temes de neteja després de parlar amb veïns, i per això «cal fer un esforç perquè l'equip de govern, i tot l'ajuntament, estigui al dia i faci bon seguiment de totes les actuacions necessàries».

Aquesta proposta de més neteja viària s'inclou dins un pla de xoc dut a terme per la formació, que també inclou la implantació del model de recollida de residus porta a porta, per eliminar contenidors dels carrers i augmentar al reciclatge, i l'increment de dies d'obertura de la deixalleria municipal. Dins aquest pla, també aposta per fer un manteniment constant de carrers, places, zones enjardinades i parcs infantils.