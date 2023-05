Narcís Farroni tornarà a ser l'alcaldable de Junts a Sarrià de Ter per les eleccions municipals que se celebraran el pròxim 28 de maig. D'aquesta manera, Farroni repeteix com a cap de llista de la formació, com ja va fer el 2019, i actualment és l'únic regidor del partit a l'Ajuntament. Maria del Mar Rodríguez i Jordi García seran la segona i el tercer de la candidatura, respectivament.

Entre altres propostes del programa, Farroni aposta per «un nou model de gestió de l'Ajuntament, emprendre millores per a tots els equipaments que tenen mancances de manteniment i donar un servei a les persones més àgil, més obert i més acompanya». Junts per Sarrià de Ter també proposa implementar un nou model de fires, activitats i festa major, i per unes «connexions més sostenibles, segures i adaptades als vianants, els vehicles i les bicicletes». A part, també vol treballar en unes millors connexions urbanístiques i lluminàries entre els barris i augmentar els recursos en l'àrea de serveis a les persones són altres de les prioritats.