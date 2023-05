El vicealcalde i alcaldable per Esquerra Republicana a Girona, Quim Ayats, sosté que les eleccions del 28 de maig “està en joc decidir un govern que estigui capacitat per afrontar els reptes de la Girona del futur”.

En aquest sentit, el candidat republicà diu que la seva “única ambició és fer avançar la ciutat que estimo i construir la millor Girona possible”. “Defenso i defensaré Girona davant de qui calgui. Per davant de tot i de tothom hi ha el meu compromís amb Girona i els gironins i gironines”, ha apuntat l’alcaldable republicà durant la ponència de ciutat La Girona que avança que ha fet aquesta tarda al Centre Cultural la Mercè. Davant d’un Auditori totalment ple, el candidat Quim Ayats ha promès que Esquerra treballarà "braç a braç amb tots els governs, del color que siguin, per fer avançar Girona. Negociarem i pressionarem als presidents, consellers, ministres i administracions de torn per aconseguir allò necessari per millorar la vida dels gironins i gironines. I ho farem perquè creiem en Girona, perquè estimem la nostra ciutat. Ho faré perquè la meva única prioritat és Girona i el benestar de la seva gent”.

En aquest sentit, l’alcaldable per Esquerra Republicana marca com a objectiu prioritari “una Girona més dinàmica i amb oportunitats de futur per a tothom, per maximitzar les potencialitats que té per assegurar treballs dignes per a tothom, que reté i atrau talent i inversions de qualitat”.

"No volem tenir una ciutat que viu d’inèrcia, volem la Girona que avança, que fa passos endavant" Quim Ayats - Alcaldable d'ERC a Girona

Ayats assenyala “qui dona vida i dinamisme a Girona, qui és essencial a la nostra ciutat”, que són “totes aquelles persones que aixequen a diari la persiana del seu comerç i de la seva botiga, qui obren les llums del seu despatx i oficina i es posa a treballar. Tots aquells autònoms, petites i mitjanes empreses que ofereixen els seus productes i serveis. Tots ells i elles ajuden a fer avançar Girona”.

Pagans, present com a oient

A l’acte han assistit personalitats destacades gironines com l’exalcaldessa Girona, Anna Pagans; l’exconsellera Dolors Bassa; el president de la Cambra de Comerç, Jaume Fàbrega; el president de la Federació Catalana de Bàsquet, Xavier Santaló; la presidenta de l’Oncolliga, Paquita Badosa, i l'expresidenta Lluïsa Ferrer.; la presidenta d’Òmnium Cultural, Nuri Giol ; i la directora de la Fundació Ramon Noguera, Pepita Perich; entre d’altres com representants d’associacions de veïns, col·legis professionals i del món cultural, esportiu, social i empresarial.

“Avui queden 25 dies per a les eleccions; unes eleccions on hi ha molt en joc a Girona”, ha assegurat Quim Ayats, que remarca que “està en joc decidir un govern que marqui un rumb clar per anticipar-nos i fer passos endavant per adaptar Girona de la millor manera possible als reptes de futur”. “Està en joc decidir qui protegirà i millorarà la qualitat de vida dels gironins i gironines. Aquest 28 de maig ens hi juguem molt”, ha insistit.

“No volem tenir una ciutat que viu d’inèrcia, volem la Girona que avança, que fa passos endavant per construir un futur millor per als gironins i gironines”, ha afirmat l’alcaldable Quim Ayats, que va concloure dient: “Jo ho tinc clar, el 28 de maig sortim a guanyar, i guanyarem perquè Girona faci un pas endavant".