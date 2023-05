Junts per Girona proposa crear una regidoria de Comerç per potenciar aquest sector, acompanyar-lo en les grans transformacions a què ha de fer front com són la digitalització i la transició energètica, vincular-lo a les entitats i associacions de la ciutat, a col·lectius com els joves i donar-li un impuls per tenir “una ciutat viva i connectada”. La mesura l’ha anunciada aquest dimecres la candidata a l’alcaldia, Gemma Geis, que ha remarcat que “a Girona tenim un comerç de proximitat i divers, que és un dels principals motors de la ciutat, amb una llarga tradició, i l’hem de fer avançar sense perdre el nostre model, que marca la nostra identitat”.

Una regidoria de Comerç que seria l’encarregada de desenvolupar diversos projectes com un Pla sectorial que estableixi l’estratègia comercial pels propers anys “treballada en consens amb el sector”; desenvolupar les APEU, per facilitar noves eines al comerç i fer-lo més competitiu; establir col·laboracions amb les entitats i clubs esportius en l’àmbit de la promoció; o impulsar un pla de mentors de comerç, amb mentors professionals que donin suport a processos de transformació de comerços. “Una regidoria pròpia vol dir polítiques pròpies, pressupostos propis i, per tant, una priorització del comerç a la ciutat de Girona” ha remarcat Geis.

Geis també s’ha compromès a “buscar fórmules, dins les capacitats que tenen els ajuntaments, via bonificacions de taxes o impostos per ajudar i acompanyar la creació i manteniment de comerços que fomentin aquest model de proximitat, digitalitzat i sostenible”. “Una mesura que estudiarem com aplicar a altres sectors productius i també a la ciutadania, a través, per exemple, de fer servir el superàvit, en casos que n’hi hagi”, ha conclòs la candidata.

Pla de xoc pel comerç a la Rambla

A més d’aquestes mesures, Junts per Girona també proposa altres iniciatives encaminades a donar suport al comerç local en àrees concretes, com són la Rambla, on vol aplicar un pla de xoc per revitalitzar aquest espai “un pla important, necessari i vital després de la pandèmia de la covid”, com ha explicat en la roda de premsa, la candidata número 5 i actual regidora d’Hisenda, Maria Àngels Planas. La candidata també ha detallat altres propostes com desplegar els processos per simplificar els tràmits en les obertures de nous comerços, “que han de ser àgils”; crear una línia directa amb els serveis d’emergències, o afavorir una rotació de controls policials pels diferents comerços dels barris.

Formació

Igualment, Junts per Girona proposa oferir més cursos relacionats amb la transformació digital, nous formats de venda i idiomes en coordinació amb les associacions de comerciants; reforçar la marca “Girona Emociona”; o crear un mapa de rutes comercials per barris, “que convidi a caminar i que connecti barris i comerços i que indiqui quins establiments es troben en cada recorregut o ruta”. “Mesures en definitiva, per fer un comerç competitiu, de proximitat, amb valors, que sigui mostra de la idiosincràsia de Girona i adaptat als reptes mediambientals i digitals”, ha conclòs Planas.