Ripoll afronta les municipals més incertes des de 1979

La complexitat de la política local ripollesa ha convertit els comicis de finals d’aquest mes en els més incerts d’ençà dels de 1979, els primers després de la recuperació democràtica. L’escena ja era prou imprevisible després de quatre anys on, a banda de la covid, hi ha hagut altres paràmetres com la irrupció, el 2019, de la regidora Sílvia Orriols, que ha qüestionat la immigració en un escenari fràgil. El municipi va fer mans i mànigues per endreçar la convivència després dels atemptats perpetrats a Barcelona l’agost de 2017 per joves ripollesos radicalitzats per l’imam de la mesquita local, però els més de cinc-cents vots que va obtenir -a banda de cent més que van anar per la proposta similar de Som Catalans- han constatat que algunes ferides poden tardar encara més temps a curar-se. Per acabar-ho de complicar, l’equip de govern de Junts va expulsar fa dos mesos al seu regidor de l’àrea de Serveis al Territori, Sostenibilitat i Empresa, alhora que president del Consell Comarcal del Ripollès, Joaquim Colomer, després que aquest anunciés la intenció de presentar-se amb una llista independent.

La fins a cert punt inesperada presència de Colomer als comicis s’interpreta com una competència directa per a Manoli Vega (Junts), que és la candidata que l’alcalde, Jordi Munell, va designar per substituir-lo al capdavant del partit postconvergent, després de dotze anys d’alcalde. Vega és empresària de productes d’alimentació amb implantació al Ripollès i la Cerdanya, i havia estat presidenta del Rotary Club a la comarca i de la Unió de Botiguers de Ripoll. Va tornar a l’Ajuntament ara fa quatre anys, després d’haver-ne estat ja regidora de comerç en l’etapa d’Eudald Casadesús com a alcalde.

El seu company de consistori fins a la destitució, Joaquim Colomer, es presenta amb Som-hi Ripoll-Independents pel Ripollès, una proposta nova, després de renegar de l’obediència a partits polítics que maneguen els fils des de la capital. El seu perfil és eminentment tecnocràtic, i s’ha guanyat la consideració de treballadors i tècnics tant de l’Ajuntament com del Consell que presideix, si bé la relació amb alguns dels regidors i consellers de Junts va refredar-se fins a esdevenir inexistent a mitjans d’aquest mandat. De fet, ja l’estiu passat Junts va intentar vertebrar aliances amb altres partits per apartar-lo de la presidència comarcal, sense poder-ho concretar aritmèticament. Colomer té un comerç d’electrodomèstics, a banda de la seva activitat política.

Complexitat de l’oposició

Junts ha governat en minoria durant aquests últims quatre anys, però ha tingut l’habilitat de no perdre ni una sola votació a l’Ajuntament gràcies a la complexitat de l’oposició. ERC ha estat qui ha liderat l’alternativa a Munell. Al capdavant de la seva llista hi ha situat a Chantal Pérez, treballadora del Jutjat de Pau de Torelló, i una persona que és l’antítesi del caràcter més popular o fins i tot populista de l’última alcaldessa que van tenir, l’ara consellera d’agricultura Teresa Jordà. Chantal Pérez té a favor seu la imatge de persona treballadora i seriosa, però haurà d’aixecar uns resultats que en les últimes eleccions han anat de baixa per als republicans.

Els socialistes ja van aconseguir remuntar el nombre de regidors fa quatre anys, superant el fracàs de presentar-se com a FEM el 2015. L’expresident comarcal Enric Pérez i treballador de la Fundació MAP en serà el candidat. Com en el cas de Vega, va tornar al consistori ara fa quatre anys després d’haver-ne estat apartat durant un mandat. La borsa de vots que tradicionalment ha tingut el PSC a Ripoll, on van governar l’Ajuntament en els setze primers anys democràtics, afavoreixen Pérez, que és l’únic candidat que s’ha mostrat obertament no independentista.

El professor de l’Institut Abat Oliba Dani Vilaseca acudeix a les urnes amb l’objectiu de mantenir la presència d’Alternativa per Ripoll-CUP per tercer mandat consecutiu. El bon regust que va deixar el regidor Santi Llagostera entre 2015 i 2019 no ha tingut continuïtat en aquests últims quatre anys, on l’oposició de la CUP ha estat considerablement més flàccida malgrat comptar amb dues regidories. Exceptuant fets puntuals com la gestió del sol empresarial o la negativa a la creació d’un Bike Park que els seus mateixos promotors han sigut incapaços de tirar endavant, el partit alternatiu ha tingut una presència discreta al consistori.

La outsider de les municipals serà Aliança Catalana, el partit que Sílvia Orriols va crear després de trencar peres amb el Front Nacional de Catalunya a mig mandat. El cordó sanitari que li han fet la resta de grups l’ha aprofitat per presentar-se com a víctima, un discurs que part de la població li ha comprat. Afirma que en cas de no obtenir quatre regidories -actualment només en té una- no tornarà a concórrer a unes eleccions, però el boca-orella sembla indicar que podria sobrepassar abastament aquesta xifra. El seu discurs qüestiona la islamització que segons ella pateix Ripoll i les polítiques socials que s’hi esmercen, a banda de propostes bàsicament d’ordre. Malgrat ser una candidata independentista, en la seva propaganda electoral ha evitat que hi apareguin imatges d’estelades.

En quatre setmanes, el trencadís polític ripollès tindrà resposta. La solució pot passar fins i tot per un govern de concentració, vista la multiplicitat d’opcions. Els ripollesos decidiran la solució que proposen al seu desencís.