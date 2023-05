El PSC de Girona ha donat a conèixer els últims noms que seran a la candidatura de cara a les eleccions municipals del pròxim 28 de maig. Entre ells, tancaran la llista els històrics Manels Nadal, Francesc Francisco-Busquets i Dolors Hernández, així com la catedràtica d'Història Contemporània de la UdG Anna Maria Garcia. L'alcaldable de la formació, Sílvia Paneque, ha destacat que totes aquestes persones són «de gran vàlua intel·lectual i personal i que senten la inquietud de fer sortir Girona de la via morta i donar-li un impuls que permeti millorar la vida dels ciutadans i ciutadanes».

La número 27 de la llista, l'última, serà a catedràtica d'Història Contemporània de la UdG Anna Maria Garcia. Mentrestant, el número 26 serà Francesc Francisco-Busquets, qui va ser regidor de la formació entre 1981 i 1995 amb Quim Nadal com a alcalde. Francisco-Busquets també va ser primer i segon tinent d'alcalde i regidor de via pública i seguretat ciutadana. A part, va ser sotsdelegat del govern central a Girona entre 2004 i 2012. Per altra banda, la número 25 serà Maria Dolors Hernández, que va ser la primera regidora dona de l'Ajuntament de Ripoll en els inicis de la democràcia i que fa temps que col·labora amb l'equip de Paneque. I en el lloc 24 se situa l'exsecretari de Mobilitat de la Generalitat, Manel Nadal.

A la llista també hi ha els actuals regidors socialistes Mònica Ferrer, Quim Ruhí i Joan Antoni Balbín i regidors de mandats anteriors, com Eli Riera. També de governs socialistes anteriors, com Joan Pallàs, Quim Bonaventura i Francesc Lloveras, o Josep Quintanas, que va ser regidor del PSUC de Sanitat i Serveis Socials i de Mercats, Consum i Ocupació i tercer tinent d'alcalde. Un dels altres noms de la llista és Àlex Sáez, que a més de regidor socialista de l'Àrea de Cultura i Esports i de Personal, Cooperació i Joventut entre el 1999 i el 2003, va ser diputat al Congrés en tres legislatures, a partir del 2003.