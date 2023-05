Diverses forces polítiques de Salt han signat un document per promoure un "compromís antifeixista per la bona convivència al municipi". El document està impulsat per ERC, PSC, Junts, IPS-CUP i Comuns i inclou el pacte de no arribar a acords per guanyar l’alcaldia amb cap força política que promogui discursos feixistes, racistes o discriminatoris. També s'especifica que el pacte significa no normalitzar la seva presència al ple ni votar les seves propostes i mocions que vagin en detriment de la qualitat democràtica i de la convivència, o que serveixin com a altaveu per difondre els seus discursos feixistes, racistes o discriminatoris.

Fugir del populisme Al document es destaca la riquesa i pluralitat de Salt "com un valor a defensar davant els discursos d’odi, demagògia i populisme que persegueixen alimentar la fractura social”. El compromís també recull que les eleccions del proper 28 de maig són “una oportunitat per reafirmar els valors democràtics del poble, en contraposició als discursos d’odi que pregonen forces polítiques per acumular suports i representativitat". L’acord que està obert a la incorporació d’altres forces polítiques que també comparteixin els mateixos ideals, també estableix que “no es normalitzarà ni legitimarà l’acció política de formacions d’extrema i que es reforçarà el discurs d’inclusió, així com els espais d’intercanvi cultural i la cohesió social”.