Coincidint amb la setmana del dia de les treballadores i treballadors, Guanyem Girona ha manifestat que des del govern municipal implantaran mesures que millorin la vida de la gent treballadora i de classes populars. Des de Guanyem assenyalen que Girona és una ciutat amb un índex d’inflació superior a la mitjana de Catalunya la qual cosa “penalitza i empobreix molt més la situació econòmica de les famílies”. Així mateix, la diagnosi de Guanyem assenyala que la ciutat ha viscut massa centrada en sectors altament precaritzats com són el del turisme i el de les cures. Per això des del principal partit a l’oposició advoquen per promoure “un canvi de model econòmic i productiu per a una major diversificació en les oportunitats de creixement, i que aporti sostenibilitat i responsabilitat social en el desenvolupament d’una economia al servei de les persones i una ocupació de qualitat la ciutat”.

En aquest sentit, la candidata de Guanyem Gemma Martínez ha proposat que la contractació pública inclogui clàusules que garanteixin unes condicions laborals dignes, amb sous justos, que facilitin la conciliació i l’ordenació del temps, la salut i els drets laborals. Per a la candidata, aquest canvi ha de començar dins el propi Ajuntament. Així mateix també aposten per impulsar campanyes que incentivin la responsabilitat empresarial en la millora de les condicions globals dels treballadors i la promoció de la igualtat. En aquest sentit, Guanyem vol crear un servei de suport a l’economia social, iniciatives d’autoocupació, emprenedoria i cooperativisme, així com impulsar mesures que avaluïn periòdicament la qualitat de l’ocupació existent a la ciutat. Foment de l'ocupació D’altra banda, des de Guanyem també aposten pel foment de l'ocupació. Així doncs, des de la formació municipalista volen “redoblar esforços” cap al Servei Municipal d’Ocupació. L’objectiu és que actuï com a borsa real de treball local i que ofereixi formació continua a fi de generar segones oportunitats. Una mesura que Guanyem ja havia anunciat prèviament i que també va en la línia de fomentar les oportunitats laborals és la de la creació d’una escola d’oficis. Des de Guanyem també han anunciat que des del govern implementaran incentius i mesures de bonificacions fiscals adreçades a polítiques actives d’ocupació local per a col·lectius amb especials dificultats, per al suport al petit comerç i als autònoms. Aliats de la classe treballadora Per acabar, la candidata Gemma Martínez ha reiterat la importància que l’Ajuntament de Girona es converteixi en un “aliat de la classe treballadora”, treballant de manera transversal perquè es garanteixin els seus drets i es millori la qualitat de vida: “hem de transformar el model econòmic de la nostra ciutat i implementar unes polítiques públiques al servei de les persones. Només d’aquesta manera millorarem la vida de les gironines i gironins”.