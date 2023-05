El PSC de Salt es compromet a actuar "amb diligència" en els projectes cabdals de Salt, com la zona sud i el nou hospital Josep Trueta. El candidat socialista, Joan Martín, posa de manifest que “el calendari per la construcció del nou Trueta ja va amb retard. No s’han fet ni els planejaments derivats ni s’ha avançat en la redacció del projecte”.

Els socialistes recorden que segons el calendari d’actuació, els planejaments derivats s’havien d’haver fet al mes de març del 2022 i la redacció del projecte s’hauria d’haver completat, com a part del concurs del projecte, durant el primer trimestre també de l’any passat. "Cap d’aquestes accions s’ha portat a terme en el termini establert", indiquen. Des que es va aprovar la localització de l’hospital, “el projecte s’ha trobat amb el llast de l’ajuntament”. Els socialistes consideren que els retards en el calendari denoten "una falta de compromís i voluntat" per part de l’equip de Jordi Viñas. Martín creu que “aquesta situació és només un exemple de la manca de lideratge de l’actual govern municipal”. “S’ha perdut el temps amb els enganys relatius al procés i hi ha hagut deslleialtat amb els acords del ple”, afegeix. Cal recordar que la modificació del pla urbanístic es va iniciar el 2017 i es va aturar fins l’any passat. "Deixadesa urbanística" El nou Trueta no és l'únic projecte en el qual l’ajuntament podria demostrar més esforç. El socialista titlla de “deixadesa urbanística” el fet que una multinacional com Ikea no decidís obrir a Salt una de les seves botigues per la falta d’agilitat urbanística. “Sens dubte fou una gran oportunitat perduda” i, per això, estableix com una de les seves prioritats la recuperació d’inversions que tinguin un valor afegit pel municipi.