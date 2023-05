Un dels projectes que vol dur a terme Fem Cassà és la rehabilitació de Can Frigola, patrimoni històric i arquitectònic del municipi, perquè pugui acollir l’Escola d’Art Municipal i una sala permanent d’exposicions.

Amb aquesta proposta, no només es guanyarà un nou equipament cultural, sinó que també serviria per revitalitzar el carrer d’Avall, i el centre de Cassà, generant un nou pol d’activitat i moviment a més de la Sala Galà.

Aquest edifici és Bé Cultural d’Interès Nacional, pel qual si es disposa d’un bon projecte i es treballa l’Ajuntament pot accedir a subvencions del 100% del cost de les actuacions per finançar aquesta inversió. Actualment, Cassà de la Selva no disposa d’un espai exclusiu dedicat a l’art, segons apunta la formació, ja que les activitats de l’Escola d’Art Josep Lloveras es fan a la Sala Galà, un equipament que amb els anys s’ha quedat petit degut a la quantitat d’iniciatives que acull ni tampoc d’un espai per acollir exposicions a peu pla.

A més Can Frigola encara disposa d’un pis més que podria acollir d’altres serveis municipals que es podrien reubicar en aquest espai per millorar-ne les condicions i el servei al ciutadà.