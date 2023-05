La candidata d’En Comú Podem a l’alcaldia de Girona, Eugènia Pascual, va participar ahir al debat organitzat per Pensionistes de Girona, centrat en polítiques que afecten la gent gran. Allà va denunciar l’edatisme com a arrel del problema de la discriminació del col·lectiu, i el paternalisme com a conseqüència directa: “Sovint es practiquen polítiques caracteritzades pel paternalisme o per la consideració de tot el col·lectiu com a vulnerable únicament per la seva edat”, va alertar Pascual. Aquest menysteniment afecta una part important de la població, ja que a Girona un 16% de la població té més de 65 anys.

Per tal d’anar a l’arrel del problema, Girona En Comú Podem proposa introduir l’edatisme en el debat polític i ha elaborat una sèrie de propostes per la defensa dels drets de persones grans. La primera és la creació d’una Regidoria de la Gent Gran que centralitzi les competències sobre les problemàtiques del col·lectiu i que s’adhereixi al programa Ciutat Amiga de la Gent Gran. Així mateix, Girona En Comú Podem proposa realitzar un Pla Estratègic d’Envelliment Integral de Girona que compti amb la participació de la gent gran. El grup també fomentarà la creació d’una xarxa comunitària per evitar la solitud no desitjada i com un element d’integració social de les persones grans. Aquestes son tres de les principals propostes programàtiques de Girona En Comú Podem relacionades amb la gent gran, independents de les polítiques de serveis socials. En aquesta àrea, és fonamental internalitzar els serveis d’atenció domiciliària i crear instruments públics que permetin el control i seguiment tant del servei com de les condicions laborals de les persones cuidadores. Girona En Comú Podem també proposa impulsar els àpats a domicili per cobrir necessitats de persones amb mobilitat reduïda i pocs recursos econòmics, entre altres mesures que donin cobertura a les necessitats del col·lectiu.