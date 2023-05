Junts per Girona ha presentat aquest divendres la imatge i el lema de campanya per a les eleccions del 28-M: “La Girona que somriu al futur”. Serà l’eslògan que il·lustrarà els cartells de la formació i que vol transmetre un missatge “d’optimisme, d’un projecte que vetllarà pel dia a dia dels ciutadans, però que alça la mirada cap al futur”, ha destacat la candidata a l’alcaldia, Gemma Geis.

En una roda de premsa, Geis ha explicat que després de quatre anys complicats a molts nivells, amb “el cop de la sentència dels procés, el temporal Glòria, la pandèmia de la Covid, la inflació, o la urgència cada vegada més creixent relacionada amb el canvi climàtic”, Girona necessita “noves receptes i un projecte col·lectiu que torni a il·lusionar i a fer somriure els gironins i les gironines”. I amb aquest objectiu, el lema vol transmetre “i encomanar aquest optimisme per fer de Girona un ciutat plena d’idees, de vida i d’oportunitats”, ha apuntat Geis.

Un lema, ha resumit la candidata, que guia un projecte “engrescador i modern que somriu als ciutadans i al talent de la ciutat”. “La Girona que somriu al futur és la Girona que somriu innovadora, creativa, valenta, connectada, neta, segura o sostenible” ha continuat la candidata, però també “la Girona que somriu a la gent gran, als barris, als emprenedors, a la vida, als universitaris, als empresaris, als comerciants, als científics o als turistes”, ha reblat.

Per la seva banda, el cap de campanya, Joan Bagué, ha explicat que entre precampanya i campanya Junts per Girona farà unes 380 trobades, actes i reunions “amb associacions de veïns, entitats culturals, esportives, educatives, econòmiques i comercials, amb ciutadans i emprenedors. En definitiva amb el conjunt del mosaic heterogeni de la ciutat de Girona”. “Això ens ha permès fer aquest procés d’escolta per intercanviar opinions dels ciutadans i bastir aquest projecte de valors, connectada i talent” d’aquesta campanya “que ens plantegem de proximitat i molt personalitzada”. Bagué també ha explicat que durant la campanya està previst fer actes als 9 barris i 31 sectors de la ciutat.