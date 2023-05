Juan Carlos Monedero, fundador d'Unidas Podemos i president del Instituto República i Democràcia, ha visitat Girona aquest matí per participar en un col·loqui organitzat per Girona En Comú Podem i dirigit a la militància. La xerrada 'Transformar la societat des del món local' tenia com a objectiu analitzar el paper de l'esquerra i la forma d'organitzar-se; i ha comptat amb la participació d'Alberto Martín i Daniel Rodríguez, politòleg i historiador de l'àrea de Ciència Política de l'UDG. La candidata a l'alcaldia de Girona, Eugènia Pascual, ha moderat el col·loqui, que s'ha allargat fins a quarts de tres de la tarda.

L'acte ha començat amb l'agraïment, per part de Juan Carlos Monedero per l'esforç de Girona en Comú Podem: "Treballar en formacions polítiques a ciutats més petites on l'esquerra no és forta requereix molt de coratge; agraeixo que mantingueu la flama viva". La xerrada, però, s'ha centrat en analitzar l'equilibri entre entrar a les institucions i no perdre el contacte amb el carrer. "Totes les lleis que hem aprovat Unidas Podemos han estat gràcies al diàleg amb els moviments socials, és el suport popular el que ajuda a canviar les coses". En aquest sentit, ha volgut reivindicar l'alegria com a eina clau a l'hora de fer política i ha citat a Gramsci en dir que "per combatre el pessimisme de la intel·ligència, cal mantenir l'optimisme de la voluntat".

En la mateixa línia, Alberto Martín ha dit que "cal tornar a contagiar l'entusiasme que les coses poden canviar". Ha fet referència a la desesperança de l'esquerra fa més d'una dècada i ha posat en relleu que la situació actual és molt millor. "No hi ha receptes però cal seguir construint la força des de baix i cal fer-ho mentre caminem, tots som necessaris". Daniel Rodríguez ha animat a "convertir la teoria en acció i crear comunitat aprofitant la xarxa que existeix". També ha reflexionat sobre les causes de la desmobilització del jovent: "la joventut ha viscut bombardejada per l'individualisme i ha estat severament castigada pel sistema". Sobre aquest punt, per tancar, Monedero ha afirmat que "els joves esclataran perquè s'adonaran que els estan robant el dret a la pròpia vida i tenen un profund sentiment del que és una vida digna".