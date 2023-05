L’alcaldable de Junts per Catalunya a Girona, Gemma Geis va ser una de les candidates del seu partit que van intervenir en un acte celebrat a Barcelona i que va reunir uns 800 candidats a les eleccions municipals a Catalunya. Durant el seu discurs, Geis va assegurar que els integrants de la seva candidatura defensen la legitimitat de Puigdemont i que ella no es fia d’ERC. Va definir el partit republicà com a «còmplice del Govern central, que el que ha fet és anar posant una catifa vermella perquè el PSOE avanci a Catalunya».

Així ho va assegurar en l’acte municipalista al Parc Central del Poblenou de Barcelona on el candidat de Junts a l’Alcaldia de Barcelona i exalcalde de la ciutat, Xavier Tires, va responsabilitzar l’alcaldessa i candidata a la reelecció, Ada Colau, d’una pèrdua de «lideratge» de Barcelona. Trias va considerar que els barcelonins estan perdent l’autoestima i l’orgull, i va afegir que ell lluitarà per la justícia social i el benestar impulsant una activitat econòmica sostenible i favorable al turisme, perquè no vol que Barcelona sigui «la ciutat de la prostitució, de la droga». L’acte electoral també va comptar amb les intervencions de l’alcaldable de Tarragona, Jordi Sendra, i de Lleida, Toni Postius. Sendra va dir que si governa a Tarragona garantirà una administració moderna al servei de la ciutadania «sense paràlisi i sectarisme després de 12 anys del PSC i de quatre anys d’ERC». Mentre que Postius va reivindicar que Lleida és «capital interior de Catalunya, la segona capital del país» que ha de ser governada per Junts.