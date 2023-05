Figueres Futur, la candidatura que encapçala Carles Arbolí, a Figueres, a les properes eleccions municipals es compromet a renunciar a càrrecs i sous fora de l'Ajuntament per posar en valor que són l'única candidatura que es dedica exclusivament a la ciutat.

La formació es compromet també a passar un examen a mig mandat, al cap de dos anys de prendre posessió per ser evaluats per la ciutadania a través d'una consulta popular o una macroenquesta ciutadana.

El candidat, Carles Arboli, ha manifestat que "no ens fa por donar la cara ni retre comptes".

Arbolí remarca que "ens presentem a les eleccions municipals a l'Ajuntament de Figueres i, per tant, només treballarem i ens dedicarem a la ciutat i no perdrem ni un minut amb qüestions que no tinguin res a veure amb la política local".

Els partits de sempre

Per Arbolí, la ciutadania "està cansada dels partits de sempre i de veure com els interessos personals i de partit passen sempre per davant dels interessos col·lectius i de ciutat".

En aquest sentit recorda que actualment una tercera part dels regidors de l'Ajuntament, del govern o de l'oposició, tenen càrrecs i sous en altres administracions.

"El nostre compromís és 100% amb Figueres i en cap cas hi renunciarem", assegura Arbolí.

Figueres Futur no depèn de cap formació polí>ca d’àmbit català o estatal i està associada a

la plataforma de candidatures municipalistes de Tots per l’Empordà.