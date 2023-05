Junts per Girona vol que l’Institut Fraunhofer, el centre d’innovació alemany de referència europeu, pugui col·laborar amb empreses i centres de recerca gironins i per això facilitarà les condicions perquè s’instal·li un centre a Girona. Ho ha anunciat aquest dilluns la candidata a l’alcaldia de Girona, Gemma Geis, després d'una trobada amb una cinquantena d'empresaris i persones vinculades en el sector de la innovació i la recerca, que ha explicat que ja s’han iniciat converses amb la institució per començar a treballar en vies de col·laboració, especialment pensant en el futur Campus de Salut, i situar Girona com un pol de recerca en l’àmbit sanitari.

“Que l’Institut Fraunhofer pugui col·laborar amb l’ecosistema de recerca de Girona pot ser el revulsiu més gran a la ciutat dels darrers 20 anys, perquè serà un element transformador d’un model de societat que volem que es basi en el coneixement, en la generació d’oportunitats i de condicions dignes de treball, i permetrà retenir el talent”, ha remarcat Gemma Geis. La candidata a l’alcaldia i el candidat número 2, Xavier Aldeguer, han explicat que ja s’ha començat a parlar amb la institució de possibles col·laboracions en propostes biomèdiques de salut digital o d’aplicacions sanitàries basades en intel·ligència artificial. “Sabem que aquest Campus no serà una realitat d’un dia per l’altre, però hem de començar des d’ara mateix a posar les bases i a treballar per omplir- lo de contingut”, ha remarcat Geis.

Aquest Institut treballa amb empreses i centres de recerca per desenvolupar, a partir de la investigació que s’hi fa, productes i serveis que es puguin aplicar a la vida. “Té una aplicació al dia a dia de la gent, millora la innovació, la indústria”, ha apuntat Geis en la roda de premsa, i que aquest centre “estigui disposat a parlar amb l’Ajuntament i els centres gironins per començar a col·laborar també obre la porta a generar altres línies en sectors com pot ser l’agroalimentari, i afrontar els canvis que es preveuen a futur”.

Geis ha mostrat també la disposició de facilitar des de l’Ajuntament de Girona, conjuntament amb entitats, institucions i centres “crear les condicions perquè aquesta possibilitat sigui una realitat en el futur”. “Tenim una relació de confiança prèvia amb el Fraunhofer, fruit dels treballs que vam fer perquè arribés a Barcelona, i això ens permet dir avui que tal com vam facilitar que aquest Institut s’instal·lés a Barcelona, també ho podem fer amb Girona”, ha conclòs la candidata.

Per la seva banda, Xavier Aldeguer, que va ser director general de Transferència del Coneixement a la conselleria d’Universitats i Recerca amb Gemma Geis com a consellera i amb qui van treballar per dur l’Institut Fraunhofen a Catalunya, ha volgut deixar clar que “el que és avui Alemanya pel que fa a líder de tecnologia no es podria entendre sense la presència d’aquesta institució”.

Entre els objectius d’aquests centres hi ha el de transferir el que els investigadors han estat capaços de crear i portar-ho a aplicació del dia a dia i “a Girona i Catalunya, som punters en investigació, però menys referents en transferència de coneixement”, ha apuntat Aldeguer. “Per això, volem portar aquest model aquí i bastir de capacitat de transferència de coneixement les comarques gironines, perquè a Girona en tenim molt de talent i l’hem de poder aprofitar i crear des d’ara mateix les condicions, conjuntament amb institucions i centres, per treure el màxim rendiment del que serà el futur Campus de Salut”, ha conclòs.

El Fraunhofer-Gesellschaft és una institució pública alemanya sota la responsabilitat del Ministeri Federal de Recerca i Educació creada el 1949, que té 74 instituts de recerca aplicada, especialitzats en diverses àrees de coneixement. Entre d’altres, ha desenvolupat productes com l’mp3 i l’mp4, els llums led, bioxips cerebrals per persones que han tingut episodis d’embòlia cerebral per ajudar-los a millorar o temes relacionats amb la seguretat quàntica.

Innovació i talent

Per coordinar les propostes d’innovació i retenció de talent, Junts vol crear una regidoria específica. A banda de gestionar i crear les condicions necessàries perquè aquesta institució es pugui instal·lar a Girona, també està pensada per desenvolupar altres propostes del programa com ara sumar l’Ajuntament al Pla de Doctorats Industrials o impulsar fons llavor des de l’Ajuntament perquè els emprenedors puguin trobar finançament per la seva empresa amb col·laboració publicoprivada. També mesures per afavorir la creació de startups d’alt valor tecnològic amb visió a llarg termini, conjuntament amb el Parc Científic; donar estímuls per a la creació d’empreses en l’àmbit de la gerontologia, sobretot pel que fa a àrees de suport i benestar de la gent gran; o promoure la Fira de Girona per atraure fires i congressos vinculats a sectors de la innovació en salut, urbanisme, tecnologia o del sector agroalimentari